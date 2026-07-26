Educación anuncia que títulos de bachiller serán digitales y gratuitos

Cerca de 200 mil estudiantes que culminan sus estudios secundarios este año en todo el territorio nacional se beneficiarán con la entrega totalmente gratuita de sus títulos de bachiller en formato digital, según lo que indica Erick Sanjinés, ministro de Educación. En este sentido, informó que esta iniciativa gubernamental busca modernizar la gestión académica, facilitando el acceso inmediato de los jóvenes a las instituciones de educación superior sin la necesidad de realizar largos trámites presenciales.

Ahorro para las familias y los gobiernos regionales

De acuerdo con el ministro, la implementación de este sistema supone un alivio directo a la economía familiar y una optimización sustancial de los recursos presupuestarios estatales.

“Hemos trabajado muy duramente para que este año todos los bachilleres que en el país están cerca a los 200 mil cuenten con un título de bachiller digital. Esto es fundamental porque nuestros estudiantes van a poder contar con este título gratuitamente y les estaríamos también ahorrando recursos a las Gobernaciones, que en el caso de Santa Cruz son cerca de 9 millones de bolivianos que se destinaban con este fin y obviamente la Gobernación podrá utilizar esos fondos con otro destino”, enfatizó Sanjinés.

Adiós a los costos y trámites de legalización

Respecto a este beneficio, la autoridad educativa añadió que “además, los bachilleres que normalmente necesitaban legalizar ese título de bachiller para ingresar a la educación superior, ya sea a institutos o a universidades, ya no necesitarán hacer esa legalización ya que en promedio en el país costaba poco más de 180 bolivianos porque podrán imprimir simplemente su título las veces que quieran”.

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