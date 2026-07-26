La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 fue el escenario elegido por la firma china iFlytek para dar a conocer su más reciente innovación tecnológica enfocada en el sector educativo. Se trata de un pizarrón digital avanzado que integra asistentes virtuales con el objetivo de optimizar la labor docente y enriquecer las dinámicas dentro de las salas de estudio.

Funciones interactivas para el aula

De acuerdo al medio El Zócalo, este dispositivo permite a los educadores escribir mediante un lápiz especial mientras un sistema informático mejora al instante la nitidez y legibilidad de sus trazos manuscritos. De manera paralela, la plataforma proyecta modelos tridimensionales, responde a órdenes habladas y conecta automáticamente los apuntes del día con material didáctico complementario.

Entre sus prestaciones más vanguardistas destaca la capacidad de registrar en video la sesión completa de forma automatizada para que el alumnado pueda repasar la lección a su propio ritmo. Los creadores del software enfatizaron que esta herramienta fue diseñada como un complemento didáctico y no como un sustituto del maestro humano.

El horizonte de la enseñanza digital

Esta propuesta marca un hito en el desarrollo de entornos escolares donde la tecnología de vanguardia se integra de manera orgánica en el proceso formativo cotidiano. La masificación de este tipo de soportes busca personalizar las trayectorias de aprendizaje y garantizar un acceso mucho más fluido a la información.

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