¿Sin buena señal en el celular? Así puedes recuperar la velocidad 4G o 5G

Si en la parte superior de la pantalla de tu celular apareció el símbolo H+ en lugar de 4G o 5G, es probable que hayas notado una disminución en la velocidad de navegación. Aunque muchas personas piensan que se trata de una falla del teléfono, en realidad este indicador corresponde a una tecnología de conexión móvil distinta.

De acuerdo con Wray Castle, el símbolo H+ hace referencia a HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), una evolución de las redes 3G que ofrece mayores velocidades de transmisión de datos, pero que sigue siendo anterior a las redes 4G LTE y 5G.

¿Qué significa H+ en un celular?

HSPA es una evolución del estándar UMTS (3G) y suele conocerse como una tecnología 3.5G o 3.75G. Su funcionamiento combina dos tecnologías:

HSDPA, que mejora la velocidad de descarga

HSUPA, que aumenta la velocidad de carga

Gracias a ello, HSPA logró ofrecer velocidades muy superiores a las del 3G tradicional, permitiendo una navegación más fluida, videollamadas y transmisión de video.

La firma explica que una de sus principales ventajas fue aumentar las velocidades máximas de descarga hasta 14.4 Mbps y las de subida hasta 5.76 Mbps, frente a las redes 3G convencionales.

https://www.milenio.com/tecnologia/como-quitar-simbolo-h-plus-de-tu-celular-y-tener-mas-velocidad

¿Por qué aparece H+ en lugar de 4G o 5G?

De acuerdo con Wireless Logic, HSDPA y posteriormente HSPA fueron desarrollados para mejorar el rendimiento de las redes 3G cuando los usuarios comenzaron a demandar más velocidad para realizar videollamadas, navegar por internet y utilizar aplicaciones con mayor consumo de datos.

Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías móviles hizo que posteriormente surgieran las redes LTE (4G) y más tarde 5G, que ofrecen una mayor capacidad.

Por ello, cuando un celular muestra H+, significa que en ese momento está conectado a una red HSPA+, en lugar de una red LTE o 5G.

¿H+ es más lento que 4G y 5G?

De acuerdo con RCR Wireless News, LTE representa la evolución natural de las redes móviles y es considerado un estándar de 4G.

Aunque HSPA+ llegó a ofrecer velocidades comparables con algunas primeras redes LTE, la evolución tecnológica ha colocado a 4G LTE y posteriormente 5G como las opciones más rápidas para la transmisión de datos.

¿Cómo recuperar la velocidad 4G o 5G?

Si tu teléfono muestra el símbolo H+, esto significa que el dispositivo está utilizando una conexión HSPA+. Sin embargo, no hay acción concisa para que tu navegación siempre sea rápida.

Entre las acciones que podrían ayudarte a recuperar algo de optimización están

Poner tu celular en modo avión por unos minutos

Moverte a un área abierta

Revisar los ajustes de red de tu celular.

No obstante, debes tener en cuenta que la transición de HSPA hacia LTE forma parte de la evolución de las redes móviles, por lo que recuperar una conexión 4G o 5G dependerá tanto de la cobertura disponible de la compañía que uses y de que esta las tenga habilitadas en la zona donde estás.

Fuente: Milenio.

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