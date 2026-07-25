Así debes colgar tu papel higiénico para mejorar tu higiene y reducir los residuos en casa

Cada hogar tiene una costumbre sobre cómo colgar el papel higiénico en el soporte del cuarto de baño: mientras que algunas personas prefieren colocar la hoja hacia delante, otros optan por hacerlo hacia el lado de la pared. Sin embargo, este debate no es simplemente estético, ya que los especialistas señalan que una forma es mucho más higiénica y reduce los residuos en mayor medida que la otra. Por tanto, los especialistas sugieren dejar siempre que la hoja caiga por encima del rollo, es decir, hacia delante.

Más allá de las preferencias estéticas respecto al modo en el que se cuelga el rollo del papel higiénico en el soporte del cuarto de baño, los especialistas señalan que es fundamental entender por qué un lado es más higiénico que otro, con el fin de seleccionar siempre el mejor para mantener la máxima limpieza en el hogar.

Colgar el rollo de papel higiénico con la hoja hacia atrás, es decir, hacia el lado de la pared, hace que, inevitablemente, las manos rocen la pared cada vez que se quiera coger un pedazo. Esa pared, ubicada junto al inodoro, acumula cientos de residuos y partículas que impregnan la mano cada vez que entra en contacto con la misma para cortar un poco de papel.

Esto provoca que, si no se lavan las manos correctamente, los gérmenes y las bacterias se pueden extender por el resto de la vivienda o incluso hacer que las personas contraigan enfermedades o infecciones urinarias. Además, al colgarlo en esta posición, se dificulta el proceso de cortar pedazos de papel, contaminando el rollo en su conjunto.

Colgarlo hacia delante: la opción más segura

Por el contrario, colgar el rollo de tal forma que la hoja cuelgue hacia delante facilita el cortado de pedazos, sin contaminar todo el rollo, a lo que también se suma que las manos nunca están en contacto con la pared, reduciendo el riesgo de contaminación del espacio.

Es decir, colgar el papel con la hoja hacia delante es, en definitiva, más higiénico y seguro que colgarlo en la dirección contraria, además de que hace más sencillo el proceso de coger pedazos, por lo que se trata de la posición más adecuada.

Limpieza de la pared

Sin embargo, muchas personas tienen la costumbre de colgar el rollo de papel del revés, haciendo que la hoja caiga directamente hacia la pared, y no están dispuestas a cambiar este hábito, a pesar de que la evidencia muestre que no es el mejor método.

En estos casos, los especialistas sugieren limpiar de forma diaria la pared en la que se encuentra el colgador, con ayuda de productos desinfectantes, ya que es la única forma de mantener ese espacio limpio y, en consecuencia, el papel en óptimas condiciones.

Fuente: El Economista.

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