Mercurio en ríos amazónicos: advierten daños irreversibles y piden frenar su uso en la minería

La jefa de la Unidad de Genética y Toxicología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Noemí Tirado, advirtió que la contaminación por mercurio en las cuencas amazónicas representa un grave problema de salud pública, especialmente para las comunidades que consumen pescado de manera frecuente.

“El mercurio en los pescados se encuentra como metilmercurio, que es una de las formas más tóxicas de este elemento”, explicó la especialista, al referirse a los resultados de estudios realizados en poblaciones ribereñas de la Amazonía boliviana.

Daños permanentes del mercurio

Tirado señaló que las personas expuestas de forma crónica, incluso a dosis relativamente bajas, pueden sufrir daños en el sistema nervioso central y periférico. Entre los síntomas mencionó sed excesiva, adormecimiento de manos y pies, temblores, insomnio, pérdida de memoria, problemas de visión y audición, además de deterioro cognitivo y dificultades de coordinación motora.

“Este daño en algún momento puede ser irreversible, es decir, no se puede revertir”, alertó la especialista, quien explicó que la exposición prolongada puede dejar secuelas permanentes.

La investigadora indicó que los grupos más vulnerables son los niños y las mujeres en edad fértil, debido a que el metilmercurio puede afectar el desarrollo neurológico.

Uso indiscriminado de mercurio contamina a seres vivos

Sobre otras posibles fuentes de exposición, Tirado explicó que los peces carnívoros tienden a acumular mayores concentraciones de mercurio dentro de la cadena alimenticia, por lo que el principal riesgo identificado es el consumo de pescado contaminado.

En cuanto a las medidas para reducir la contaminación, la especialista aseguró que existen métodos para extraer oro sin utilizar mercurio, aunque reconoció que muchos operadores mineros continúan usando este elemento por su facilidad y bajo costo.

“Hay formas de extraer el oro sin utilizar mercurio y esas alternativas ya han sido planteadas, pero no se están aplicando”, sostuvo.

La investigadora pidió a las autoridades impulsar políticas y normas que permitan eliminar progresivamente el uso de mercurio en la actividad aurífera y recordó que quienes manipulan este metal también están altamente expuestos a sus efectos tóxicos.

Finalmente, reveló que los estudios realizados por la UMSA encontraron daño genotóxico, es decir, alteraciones en el material genético de las personas evaluadas.

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