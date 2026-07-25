Así son las imponentes coronas que lucirán las ganadoras del Miss Bolivia 2026

La belleza y la identidad boliviana estarán presentes esta noche en la gran final de Miss Bolivia con dos coronas creadas por el orfebre venezolano Alejandro Arraiz. Las piezas que coronarán a las nuevas soberanas nacionales fueron diseñadas con inspiración en la naturaleza, la tradición y la elegancia del país.

La corona de Miss Bolivia Universo, denominada “Uyuni, Espejo del Cielo”, está inspirada en la inmensidad del Salar de Uyuni. Sus cristales prismáticos, irregulares y angulosos evocan las formaciones naturales de sal, mientras sus reflejos representan el fenómeno visual que convierte al salar en uno de los paisajes más impresionantes del mundo.

Foto: Promociones Gloria

Por su parte, la corona de Miss Bolivia Mundo fue creada tomando como referencia la corona principal y tradicional del certamen, conservando su esencia majestuosa, pero con una reinterpretación llena de movimiento y luminosidad.

La pieza cuenta con cristales checos facetados en tonos aguamarina, diseñados para capturar la luz y generar destellos prismáticos con cada movimiento de la futura reina.

Foto: Promociones Gloria

Ambas joyas buscan representar más que un símbolo de realeza: reflejan la tradición, la distinción y el orgullo de llevar el nombre de Bolivia a escenarios internacionales. Cada detalle de las coronas fue trabajado para transmitir la riqueza natural y cultural del país.

Esta noche, las coronas serán protagonistas en la elección de las nuevas representantes bolivianas de belleza. La gran final de Miss Bolivia será transmitida en vivo por Red Uno, donde el público podrá conocer a las soberanas que llevarán la bandera nacional a los certámenes internacionales.

Mira la programación en Red Uno Play