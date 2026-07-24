Recta final del Miss Bolivia 2026: Candidatas se enfrentan al jurado y todo queda listo para la gran gala

A un solo día de la esperada coronación, las candidatas al Miss Bolivia 2026 superaron este viernes una de las pruebas más decisivas del certamen: la entrevista con el jurado calificador, instancia donde demostraron su elocuencia, seguridad y conocimiento sobre diversos temas de actualidad y proyectos sociales.

Con los ánimos al límite y la emoción a flor de piel, las representantes departamentales compartieron sus impresiones tras este encuentro clave que define gran parte del puntaje rumbo a la corona.

Las impresiones de las candidatas tras la entrevista

Miss Beni 2026, Vianka Ribera: "La verdad que no hubo nervios, porque cuando uno está segura de lo que viene a representar, sale fluido, con elocuencia y estoy feliz porque sé que di lo mejor de mí y bueno, que sea lo que Dios quiera también, porque hay que dejárselo a él cuando es algo para vos".

Señorita Cochabamba, Antonella Maldonado: "Me siento muy feliz, muy contenta de haber respondido e interactuado con el querido jurado. Espero haber dado una buena representación y así lo es, me siento muy dichosa y orgullosa de poder estar aquí. Agradezco a Promociones Gloria, a la Red Uno [...] y me siento muy feliz y muy preparada para la gala final".

Miss Cochabamba, Nicole Osorio: "La verdad es que nos fue muy bien, esta entrevista es para que nos conozcan un poquito más de cerca los jurados, entonces solo hay que ser uno mismo, eso fue exactamente lo que hice. Me siento muy bien en este momento, la verdad muy feliz, muy emocionada por todo lo que viene, cada día un paso más cerca a la final".

Miss Chuquisaca, Banesa Rakela: "Hablé de un tema de leyes, me preguntó una ley, la 348, y toda mi mente se nubló, se puso en blanco, y me puse nerviosa, no tuve que decirle, dije que no la conozco. Obviamente que la conozco, pero creo que es un detalle. Todo lo demás estuvo bien".

Señorita Chuquisaca, Libertad Padilla: "Sí, ya tuve la experiencia con el jurado. Considero que me fue bien. Hablé de mi proyecto social. Respondí las preguntas que me hicieron y me siento, creo que un poco ya más tranquila y relajada en ese aspecto".

Todo listo para la gran final

La noche más esperada de la belleza boliviana está por comenzar. Las candidatas se encuentran completamente preparadas para darlo todo sobre el escenario, luciendo elegancia, talento y carisma en la búsqueda del máximo título nacional.

Fecha: Sábado 25 de julio

Hora: 21:00

Transmisión: En VIVO por la señal de Red Uno y a través de sus plataformas digitales oficiales en Facebook, TikTok, YouTube y el portal web reduno.com.bo.

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