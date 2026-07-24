La espera está por terminar. Faltan horas para conocer a la nueva Miss Bolivia 2026, y las 29 candidatas que buscan quedarse con la corona más importante del país ya cumplieron una de las etapas más decisivas del certamen: la entrevista privada con el jurado.

Luego de este encuentro, las representantes compartieron sus sensaciones y aseguraron estar listas para la gran gala final que se realizará este sábado 25 de julio y será transmitida por Red Uno a las 20:00, además de sus plataformas digitales.

Nervios, emoción y orgullo antes de la corona

Para varias candidatas, la entrevista con el jurado fue uno de los momentos más esperados de la competencia.

La representante de Oruro contó que fue una jornada llena de emociones:

“Fue una mañana llena de ansias, de nervios, pero sobre todo de mucho orgullo y entusiasmo. Llegó uno de los días más importantes y mañana los esperamos para seguir la competencia”.

Por su parte, Miss La Paz destacó la preparación que tuvo para este momento:

“La entrevista con el jurado era uno de los días que más esperaba. Estoy muy feliz y agradecida con mi organización que me viene apoyando bastante. Lo dimos todo y esperamos mañana el resultado final”.

Además, adelantó que su vestido de gala llevará elementos representativos de su departamento:

“Mi vestido de gala lleva la identidad de mi querida La Paz”.

Representantes listas para brillar

La candidata de Miss Valle aseguró que llega a la final con mucha emoción y orgullo por representar a Cochabamba:

“Desde el corazón de Bolivia, representando a los Valles Cochabambinos que unen Occidente y Oriente. Estoy completamente lista y agradecida porque este es un sueño para mí”.

Mientras que Miss Santa Cruz explicó que la entrevista fue una oportunidad para mostrar quién es más allá de la banda:

“Me sentí cómoda porque el jurado quería conocer a la mujer que estaba detrás de esa banda. Fue un orgullo poder mostrar un poco de mi gente cruceña, que se caracteriza por su hospitalidad”.

Historias y mensajes detrás de cada candidata

La representante de Miss Residentes Japón aseguró estar emocionada por la llegada de la gran noche:

“Estoy muy feliz. Mañana será nuestro esperado día. Nos hemos preparado por mucho tiempo para este gran momento”.

En tanto, Miss Tarija destacó el mensaje ambiental detrás de su vestuario:

“Este vestido representa que con materiales reciclados podemos cuidar y proteger el medio ambiente”.

Además, afirmó sentirse satisfecha con la entrevista:

“Me fue muy bien, me sentí cómoda y pude responder todas las preguntas de manera honorable”.

Finalmente, Miss Litoral expresó la emoción compartida entre todas las participantes:

“Estamos muy felices porque llegó el día tan esperado de la entrevista con el jurado. Nos sentimos muy a gusto todas las candidatas”.

La gran noche está por llegar

Después de semanas de preparación, pasarelas, desafíos y entrevistas, las candidatas se enfrentarán a la última etapa del certamen.

La nueva soberana de la belleza boliviana será elegida este sábado 25 de julio desde las 20:00 por Red Uno, en una gala donde se conocerá quién llevará la corona del Miss Bolivia 2026 y representará al país en concursos internacionales.

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