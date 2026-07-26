“Ella luchó hasta el final”: El emotivo testimonio del hijo de Alenir Echeverría desde su velorio

El cuerpo de la emblemática cantante cruceña Alenir Echeverría está siendo velado en la Casa de la Cultura de Santa Cruz de la Sierra, donde su hijo, Omar Zarzar, expresó su profunda gratitud por el respaldo ciudadano recibido.

El testimonio de un hijo y la lucha de una madre

Durante sus declaraciones en el velorio, el familiar resaltó el espíritu incansable de la artista oriental y la huella que deja tanto en los escenarios como en su entorno personal.

En el lugar, se han congregado familiares, colegas y admiradores que acuden a darle el último adiós a la renombrada artista. "Gracias a Dios fue una persona muy querida", señaló su hijo al presenciar las constantes muestras de cariño del público.

Una impecable trayectoria de cuatro décadas de música

La partida de Echeverría enluta a la cultura boliviana tras consolidar una distinguida carrera de 40 años dedicada a la interpretación y difusión del folklore oriental. Su prodigiosa voz y su calidez humana la transformaron en un símbolo de la identidad cruceña que trascendió a varias generaciones.

El deceso de la artista ocurrió tras permanecer internada en la unidad de terapia intensiva del hospital San Juan de Dios debido a una severa infección que derivó en un choque séptico. A lo largo de la última semana, la ciudadanía se organizó en cadenas de oración y campañas de solidaridad para acompañar a la familia en este difícil trance de salud.

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