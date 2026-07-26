Durante la entrega de obras de enlosetado en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto, el presidente Rodrigo Paz protagonizó un momento que captó de inmediato la atención de los dirigentes locales y población al mostrar sus bolsillos vacíos.

Esto se dio ante la insistencia de los vecinos por recibir nuevos proyectos de infraestructura, además de los ya anunciados. El mandatario justificó la postura financiera del Ejecutivo señalando: “Hermanos, por eso hay que trabajar, porque todas estas obras se hacen pagando. Ahora, estamos con estas obras, estamos coordinando porque yo tengo que encargarme de que lo que se pida se pague”.

La escena se desarrolló en medio de un cruce de palabras con los pobladores locales, quienes demandaron mayor inversión pública.

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