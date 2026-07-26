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Rodrigo Paz entrega obra en El Alto y pide aprobar leyes para atraer inversión y generar empleo

El presidente Rodrigo Paz entregó un enlosetado en el Distrito 8 de El Alto, obra que demandó una inversión de Bs 1,79 millones y beneficia a más de 2.300 habitantes de Villa Mercedes.

Red Uno de Bolivia

26/07/2026 6:34

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Foto: Oficina del Presidente Rodrigo Paz

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El presidente Rodrigo Paz entregó este sábado el proyecto de construcción del enlosetado de las avenidas Amachuma y Rosendo Gutiérrez, en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto. La obra demandó una inversión de Bs 1,79 millones y beneficia a más de 2.300 habitantes de las urbanizaciones Villa Mercedes.

Durante el acto, el mandatario destacó la coordinación entre el Gobierno nacional, las gobernaciones, las alcaldías y las organizaciones sociales para ejecutar proyectos de infraestructura. Además, anunció que en las próximas semanas se entregarán otros cuatro proyectos de enlosetado en el Distrito 8 y que la inversión destinada a El Alto alcanzará los Bs 40 millones.

Foto: Oficina del Presidente Rodrigo Paz

Paz también informó que el Gobierno impulsa un plan vial para el departamento de La Paz con una inversión de entre Bs 15.000 y Bs 17.000 millones, destinada a la construcción de carreteras, puentes y otras obras estratégicas para fortalecer la integración y la actividad económica de la región.

En su discurso, el jefe de Estado pidió avanzar en la aprobación de nuevas normas, como las leyes de Hidrocarburos y Minería, con el objetivo de incentivar inversiones en el norte paceño, aumentar la producción de gas y generar mayores regalías para el departamento.

"Ahora La Paz tiene que pelear por gas y obras. Si el departamento produce gas, la Constitución garantiza el 11% de regalías y eso significa más carreteras, hospitales, colegios, luminarias y desarrollo para todos", afirmó.

Asimismo, defendió un modelo de desarrollo basado en la participación conjunta de la inversión pública, privada y cooperativa, al señalar que estos recursos permitirán crear empleo y financiar nuevas obras en beneficio de la población.

El representante vecinal Ramiro Ticona destacó la disposición de los habitantes del Distrito 8 para trabajar mediante el diálogo y expresó su respaldo a las acciones orientadas a superar la coyuntura económica. Por su parte, el alcalde de El Alto, Eliser Roca, valoró la coordinación entre el Gobierno nacional y el municipio para atender las necesidades de los distritos periurbanos.

La obra forma parte del programa Enlosetado Comunitario "Mujeres Constructoras y Luchadoras", iniciativa que busca mejorar la infraestructura urbana, generar fuentes de empleo y fortalecer la participación de mujeres y jóvenes en proyectos de desarrollo para los barrios de El Alto.

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