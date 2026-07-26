La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) actualizó este sábado su reporte de transitabilidad e informó que una ruta de la Red Vial Fundamental permanece no transitable debido a una inundación, mientras que otros tramos presentan restricciones vehiculares o circulación con desvíos.

De acuerdo con el reporte de las 07:00, la carretera San Lorenzo–Salinas, en el departamento de Santa Cruz, continúa cerrada por una inundación registrada a la altura del puente San Miguelito.

Asimismo, la ABC reportó restricciones vehiculares en los tramos Bermejo–La Angostura, en Santa Cruz, y Puente Chaco–Puente Villa, en La Paz, donde la circulación está sujeta a horarios establecidos por trabajos en la vía.

También se mantienen desvíos habilitados en los tramos La Floresta y Conquista–El Sena, en Pando; Puente Lágrimas, en Cochabamba; y La Central–San Antonio (Villamontes), en Tarija, debido a obras de construcción, conservación vial o mantenimiento.

La entidad precisó que el resto de los tramos reportados se encuentran transitables e instó a los conductores a circular con precaución, respetar la señalización y consultar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender un viaje.

La ABC recordó que la información sobre la Red Vial Fundamental está disponible en el portal transitabilidad.abc.gob.bo y que las emergencias pueden reportarse a través del número de WhatsApp 71219232.

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