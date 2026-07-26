Cerca de 200.000 bachilleres recibirán por primera vez un título digital y gratuito en Bolivia

El Ministerio de Educación anunció que los estudiantes que se gradúen este año podrán descargar e imprimir su título de bachiller sin costo y sin necesidad de legalizarlo para ingresar a universidades o institutos.

Por primera vez en Bolivia, cerca de 200.000 estudiantes que se graduarán como bachilleres este año recibirán un título de bachiller en formato digital y completamente gratuito, informó el ministro de Educación, Ricardo Erick Sanjinés. La medida busca agilizar los trámites académicos, reducir costos para las familias y generar un ahorro de recursos públicos.

La autoridad explicó que el nuevo sistema permitirá que cada estudiante descargue e imprima su título las veces que lo necesite, sin realizar pagos adicionales ni acudir a oficinas para obtener copias o legalizaciones.

"A pedido del presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, hemos trabajado muy duramente para que este año todos los bachilleres del país, que son cerca de 200 mil, cuenten con un título de bachiller digital. Nuestros estudiantes podrán acceder a este documento de manera gratuita", afirmó Sanjinés.

Ahorro para las familias

El ministro destacó que otro de los principales beneficios será la eliminación del trámite de legalización del título de bachiller, requisito que muchos estudiantes debían cumplir para ingresar a universidades e institutos superiores.

Según explicó, ese procedimiento tenía un costo promedio de Bs 180 en el país.

"Los bachilleres ya no necesitarán hacer esa legalización porque podrán imprimir simplemente su título digital las veces que quieran. Esto significa un ahorro importante para las familias", sostuvo.

Asimismo, indicó que los estudiantes podrán realizar este trámite desde cualquier lugar del país, evitando desplazamientos hacia las capitales de departamento o hasta la ciudad de La Paz.

También habrá ahorro para las gobernaciones

Sanjinés aseguró que la implementación del título digital también permitirá optimizar el uso de recursos públicos. Como ejemplo, señaló que la Gobernación de Santa Cruz destinaba alrededor de Bs 9 millones para la emisión de estos documentos.

Con el nuevo sistema, esos recursos podrán redireccionarse a otras áreas prioritarias.

"En el caso de Santa Cruz, cerca de 9 millones de bolivianos se destinaban con este fin. Ahora la Gobernación podrá utilizar esos fondos con otro destino", afirmó.

¿Quiénes accederán al beneficio?

El ministro aclaró que la medida está dirigida únicamente a los estudiantes que obtendrán el título de bachiller durante la presente gestión y no incluye, por el momento, a quienes se graduaron en años anteriores y aún no tramitaron el documento.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca modernizar la gestión educativa mediante la digitalización de documentos oficiales, facilitando el acceso de los nuevos bachilleres a la educación superior y reduciendo tiempos, costos y trámites burocráticos.

Mira la programación en Red Uno Play