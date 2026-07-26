El papa León XIV pidió a los jóvenes usar las redes sociales y la inteligencia artificial (IA) con prudencia porque "pueden sumergirnos en un mundo irreal", en un mensaje de vídeo enviado al Festival Aleluya, que se celebra en Fortaleza, en Brasil.



El papa, que ha publicado una encíclica sobre la IA, instó también a la juventud "a mantener siempre a Cristo en el centro, incluso en el uso de la tecnología".



Y a "usar las redes sociales y la inteligencia artificial con prudencia, de forma moderada y disciplinada, ya que pueden sumergirnos en un mundo irreal donde lo efímero, las meras apariencias y el engaño acaban suplantando los verdaderos valores y lo que realmente importa".

El Papa León XIV gesticula mientras preside la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro. Foto archivo/EFE



El pontífice estadounidense también les pidió que sean "piedra viva en la construcción de la ciudad de la paz".



"En mis recientes viajes y en el Jubileo de la Juventud, observé que cada uno de ustedes posee un vigor misionero indispensable para transformar este mundo, que tanto necesita el Evangelio. ¡Nunca pierdan este celo misionero!", les animó.



Asimismo, León XIV recomendó a los jóvenes "permanecer en la presencia de Dios mediante la oración". EFE

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