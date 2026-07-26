El Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia la Mujer de Cochabamba condenó a 30 años de prisión a Luz C. Q. T., de 26 años, tras hallarla culpable del delito de asesinato cometido contra su pareja, Jairo S. R. C., de 30 años, quien murió luego de recibir múltiples heridas con un arma punzocortante.

Foto: Fiscalía General del Estado

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para demostrar la responsabilidad penal de la acusada. La sentencia establece que deberá cumplir la pena en el penal de San Sebastián Mujeres.

El fiscal asignado al caso, Edson Orellana Marín, explicó que el juicio oral comenzó el 23 de junio y se desarrolló durante 16 jornadas de audiencia, en las que se presentaron pruebas testificales, documentales, periciales y científicas que permitieron acreditar la autoría del crimen.

Foto: Fiscalía General del Estado

De acuerdo con la investigación, la víctima fue encontrada tendida en el pasillo del tercer piso del edificio Tajamar, con múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante. Un vecino alertó al portero tras escuchar gritos durante la madrugada, lo que motivó la intervención del personal de emergencia.

Durante el procesamiento de la escena, los investigadores identificaron rastros de sangre que conducían hasta el departamento de la víctima, donde ingresaron por la fuerza. En el lugar también secuestraron dos cuchillos con restos de sangre, que fueron sometidos a pericias y se constituyeron en pruebas determinantes para obtener la condena.

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