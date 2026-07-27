Bolivia inicia la semana con 805 focos de calor: Santa Cruz concentra la mayor preocupación

Bolivia inició esta semana con 805 focos de calor registrados en las últimas 24 horas, de acuerdo con los reportes de monitoreo nacional. La cifra mantiene en alerta a los equipos de emergencia, que continúan realizando vigilancia permanente ante la posibilidad de que algunos puntos puedan convertirse en incendios forestales.

El reporte indica que hasta las 08:00 de este lunes 27 de julio se contabilizaron los focos de calor distribuidos en diferentes regiones del país.

Santa Cruz continúa como la zona más afectada

El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de focos de calor y permanece como la principal zona de atención para las autoridades y brigadas de respuesta.

También se registran focos en menor proporción en:

Beni

Pando

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Oruro

Estos departamentos permanecen bajo monitoreo debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente y favorecer la propagación del fuego.

Autoridades piden no bajar la guardia

Aunque en jornadas anteriores se reportó una reducción en algunas alertas, las autoridades recuerdan que el riesgo continúa presente.

Factores como fuertes vientos, altas temperaturas y vegetación seca pueden provocar que zonas aparentemente controladas vuelvan a activarse o que una quema se extienda hacia áreas forestales, comunidades o zonas protegidas.

Los especialistas recuerdan que un foco de calor no significa necesariamente un incendio forestal.

Estos registros corresponden a anomalías térmicas detectadas mediante sensores satelitales y deben ser verificadas en terreno, ya que pueden estar relacionadas con:

Incendios forestales

Chaqueos

Quemas controladas

Actividades industriales

Ciudadanía puede monitorear las alertas en tiempo real

Las autoridades habilitaron el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques (SIMB), una plataforma que permite conocer la situación de los focos de calor y eventos activos en el territorio nacional.

La herramienta brinda información sobre:

Focos de calor detectados

Incendios y quemas activas

Municipios y departamentos afectados

Áreas protegidas en riesgo

Información geográfica y forestal

Línea para denunciar incendios

La población puede reportar incendios forestales, quemas descontroladas o columnas de humo mediante la línea: 64210076.

Las autoridades recomiendan brindar:

Ubicación exacta del lugar.

Referencias cercanas.

Fotografías o videos, siempre desde una distancia segura.

Además, recuerdan que la población no debe acercarse al fuego ni ingresar a zonas con humo intenso sin capacitación ni equipos adecuados.

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