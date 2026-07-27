Animales mueren y otros son rescatados: incendios forestales ya arrasaron 5.000 hectáreas en Tarija

Los incendios forestales que afectan al departamento de Tarija continúan causando graves daños ambientales y mantienen en alerta a las autoridades, que declararon la emergencia departamental ante el avance de las llamas.

De acuerdo con los reportes preliminares, el fuego ya consumió al menos 5.000 hectáreas, dejando un saldo de animales domésticos y de granja muertos, además de importantes pérdidas en zonas afectadas. Equipos de emergencia trabajan intensamente para contener los focos activos y evitar que el incendio se siga propagando.

Uno de los principales esfuerzos se concentra en el rescate de animales que permanecían en áreas de riesgo. Los brigadistas lograron trasladar a varios de ellos hacia zonas seguras para protegerlos del avance del fuego.

“Ya hemos podido sacar a todos los animales que se encontraban en la parte de arriba y ya están resguardados aquí, en un lugar descampado, para prevenir cualquier problema”, señaló una de las rescatistas.

Sin embargo, quienes participan en las labores de emergencia advirtieron que aún se necesita mayor apoyo para continuar con las tareas de rescate y control del incendio.

“Se está solicitando un poco más de apoyo. Nosotros ahorita estamos trabajando con la prioridad de los animales, que ya se han sacado de riesgo”, indicaron.

Mientras tanto, las autoridades investigan el origen de los incendios. Las primeras hipótesis apuntan a que algunos focos podrían haber sido ocasionados por accidentes, aunque las investigaciones continúan para determinar las causas exactas.

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