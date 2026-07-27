¡Atención, padres! Así estará el clima durante el retorno a clases en Santa Cruz

El regreso a clases en el departamento de Santa Cruz estará acompañado por temperaturas cálidas, fuertes vientos y una baja probabilidad de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire. Además, el especialista advirtió que las condiciones climáticas incrementan el riesgo de incendios forestales, por lo que recomendó extremar las precauciones.

Según el reporte, en la capital cruceña, la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se registrarán temperaturas mínimas de entre 21 y 23 grados centígrados, mientras que las máximas alcanzarán entre 30 y 31 grados. A ello se sumarán vientos del norte que marcarán gran parte de la semana.

En los Valles cruceños, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C de mínima y los 29 °C de máxima, con ráfagas de viento que podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Por su parte, la Chiquitania será una de las regiones más calurosas del departamento, con temperaturas mínimas de 21 °C y máximas de hasta 37 °C. En esa zona también se esperan ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora.

Alpire explicó que existe la probabilidad de lluvias dispersas y de baja intensidad entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, debido a un cambio temporal de los vientos hacia el sur. Sin embargo, señaló que este fenómeno será de corta duración y no modificará significativamente las condiciones cálidas predominantes.

El también conocido como el Señor del Clima también alertó que la combinación de altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos crea un escenario favorable para la rápida propagación de incendios forestales, los cuales incluso podrían poner en riesgo áreas habitadas.

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