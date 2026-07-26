La Paz vive la Promesa del Gran Poder con 74 fraternidades

La ciudad de La Paz vive este domingo la preentrada de la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, una de las celebraciones folklóricas más importantes del país.

Desde primeras horas de la jornada, bailarines, músicos y espectadores se dieron cita para participar y presenciar el paso de las fraternidades.

Calles cerradas por el recorrido

Debido al desarrollo de la actividad, varias vías permanecen cerradas al tráfico vehicular. El recorrido inicia en la avenida Baptista, a la altura del Cementerio General, y continúa por la plaza Garita de Lima, la avenida Max Paredes, la avenida Buenos Aires, la calle Vicente Ochoa, la calle Antonio Gallardo, la calle Sagárnaga y la avenida Illampu, hasta llegar a la plaza Eguino, punto de desconcentración.

De acuerdo con el reporte desde el lugar, también se registran cierres en sectores como la calle Castro, por lo que no existe circulación vehicular en puntos próximos al recorrido.

74 fraternidades participan

Según el reporte, 74 fraternidades forman parte de esta preentrada, acompañadas por bandas musicales y bandas de bronce.

Los danzarines ya se encuentran listos para recorrer las calles paceñas en una jornada que se extenderá hasta horas de la tarde.

Impulso económico

La actividad también forma parte del movimiento económico que genera la festividad del Gran Poder, especialmente para sectores vinculados a la música, vestimenta, gastronomía, transporte, comercio y turismo.

La celebración principal continuará en los próximos días con la gran entrada folklórica, que reunirá a miles de personas en la sede de Gobierno.

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