Alcalde anuncia homenaje póstumo para la cantautora Alenir Echeverría

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, llegó a la Casa de la Cultura para despedir a la cantautora Alenir Echeverría, destacando que su fallecimiento representa una gran pérdida para el patrimonio artístico del departamento. Durante su visita al velorio anunció que el municipio le rendirá un homenaje póstumo en septiembre.

"Santa Cruz pierde una gran intérprete, una representante de nuestra cultura, de nuestra música y de esas voces imponentes que cuando uno las escucha ya sabe que es ella", expresó la autoridad municipal.

Saavedra recordó algunas de las interpretaciones más emblemáticas de la artista, entre ellas Pa' qué me dices que no y Tierra camba encantada, señalando que su repertorio forma parte de la identidad cultural de los cruceños.

Asimismo, confirmó que el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz entregará una distinción póstuma a sus familiares.

"En septiembre le vamos a dar a su hijo, a su esposa, una distinción a nombre del Gobierno Municipal, un homenaje póstumo; es lo mínimo que podemos hacer", afirmó.

El velorio de la cantautora se realizó en la Casa de la Cultura hasta las 22:00, tras lo cual sus restos fueron trasladados a un centro velatorio privado para continuar con las exequias.

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