Familiares de las víctimas del atropello ocurrido la noche del viernes en el municipio cruceño de Moro Moro exigieron justicia y denunciaron que el conductor de la camioneta involucrada se encontraba en aparente estado de ebriedad al momento del accidente. La tragedia dejó cuatro personas fallecidas, dos heridas y un menor de tres años que quedó huérfano.

Una de las familiares relató que el hecho ocurrió cuando se encontraba dando de cenar a los niños cerca de las 20:00.

"Lo primero que hice fue abrazar a los niños y me agaché; cuando me di la vuelta, mi mamá era la que estaba en el suelo", recordó entre lágrimas.

La mujer identificó entre las víctimas fatales a Casiano Estrada, de 61 años; Angélica Cabrera Sahonero, de 55 años; su hermano Iver Ávila Cabrera, de 32 años; y Mercedes Oronoz Rodríguez. Asimismo, confirmó que un niño de tres años quedó en la orfandad tras el accidente.

Conductor en estado de ebriedad

Los familiares aseguraron que el conductor presentaba signos de haber consumido bebidas alcohólicas.

"Sí, el señor olía totalmente a alcohol. La señora que venía con él también. Pedimos justicia. Quieren esconder al asesino, porque es un asesino lo que hizo", afirmó la familiar.

Otro de los sobrevivientes recordó que vio aproximarse la camioneta a gran velocidad mientras compartían la serenata por la fiesta patronal. "Mis padres estaban delante de mí. Escuché el ruido, miré a mi izquierda y vi que venía una camioneta a toda velocidad. Cuando volví la vista, mis padres ya estaban arrollados y mi mujer pedía ayuda", relató.

Duelo por las víctimas

Tras el hecho, efectivos de la Policía aprehendieron al conductor y el Ministerio Público inició las investigaciones para determinar las responsabilidades. Además, la Alcaldía de Moro Moro declaró duelo municipal por tres días y suspendió todas las actividades festivas programadas en señal de luto.

Las personas heridas fueron identificadas como Luzmila Altamirano y Teresa Cabrera Sahonero, quienes fueron trasladadas a centros de salud de Moro Moro y Vallegrande para recibir atención médica.

Mira la programación en Red Uno Play