Investigan incidente en Huanuni que dejó cuatro muertos y un herido

El Comando General del Ejército informó que dos militares y dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni perdieron la vida durante un incidente registrado la madrugada de este domingo en el municipio de Huanuni, Oruro. Un subteniente también resultó herido y recibe atención médica especializada.

De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho ocurrió aproximadamente a la 01:00 de este 26 de julio, durante un patrullaje de seguridad preventiva solicitado por la empresa minera estatal.

El incidente ocurrió durante el repliegue

Según el reporte preliminar, el operativo buscaba reforzar la seguridad en la zona ante la presencia de un grupo de personas que presuntamente sustraía mineral de manera ilegal.

Durante el repliegue, integrantes del personal militar y trabajadores de la empresa cayeron al interior de una bocamina. El hecho provocó la muerte de cuatro personas y dejó herido a un subteniente.

Identifican a los militares fallecidos

El Ejército identificó a los efectivos fallecidos como el sargento inicial de Topografía Cristian Quispe Beltrán, perteneciente al Regimiento de Infantería Andina N.º 25 “Tocopilla”, y el sargento segundo de Música Jhonatan Abdul Condori Mamani, del Regimiento de Infantería N.º 22 “Mejillones”.

Asimismo, resultó herido el subteniente de Infantería Cristian Medrano Suárez, quien fue evacuado a un centro médico de la ciudad de Oruro.

La institución también confirmó el fallecimiento de dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, aunque sus identidades todavía no fueron divulgadas.

Investigan las causas del hecho

El Comando General del Ejército anunció investigaciones técnicas y administrativas para determinar la secuencia exacta de los acontecimientos y establecer las causas del incidente.

La posible utilización de material explosivo también forma parte de las pesquisas, por lo que la institución pidió evitar especulaciones hasta conocer los resultados oficiales.

El Ejército expresó sus condolencias a las familias de los militares y trabajadores fallecidos y aseguró que brindará acompañamiento a los deudos y a las personas afectadas.

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