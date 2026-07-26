Hermana de Marset planea estudiar Derecho para defender a reclusos

Tatiana Marset Alba, señalada como media hermana del narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, recibió detención domiciliaria. Ahora, según su abogada, quiere estudiar Derecho en una universidad de Santa Cruz para dedicarse a la defensa de personas privadas de libertad.

La joven, de 22 años, habría tomado esa decisión después de conocer la realidad de las internas durante su permanencia en el penal cruceño. Su abogada, Mónica Terrazas, afirmó que Tatiana “ha visto que hay una carencia” y que busca ayudar a personas que se encuentran recluidas en Palmasola.

Tatiana Marset deberá presentarse una vez por semana ante el juzgado, cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 20:00 y las 06:00, permanecer arraigada en Bolivia y salir de la vivienda con escolta policial.

De acuerdo con la información proporcionada, cumplirá la medida en la vivienda de su abogada, quien aseguró que la joven estará bajo protección y buscará retomar una vida normal mientras continúa el proceso judicial.

Fue detenida en operativo contra Marset

Tatiana Marset fue aprehendida el 13 de marzo, durante el operativo en el que fuerzas bolivianas capturaron a Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra, tras casi tres años prófugo. La intervención se realizó en dos inmuebles del barrio Las Palmas.

Tras su captura, la Fiscalía la imputó por presunta organización criminal, asociación delictuosa, tenencia ilícita de armas y almacenamiento de armamento. Un juez dispuso entonces su detención preventiva por 180 días en Palmasola, como medida cautelar mientras avanzaba la investigación.

Podría asistir a clases con custodia

La defensa sostuvo que, para asistir a clases, Tatiana Marset deberá hacerlo bajo custodia policial y luego retornar al domicilio donde cumple la medida sustitutiva.

La resolución que le concedió prisión domiciliaria aún no está firme, debido a que se apeló al fallo. Por ello, su situación procesal podría modificarse en las siguientes etapas del caso.

El peso del apellido Marset

El caso de Tatiana está marcado por su vínculo familiar con Sebastián Marset, considerado por las investigaciones como uno de los principales traficantes de cocaína de la región. El uruguayo enfrenta actualmente un proceso judicial en Estados Unidos, donde se declaró no culpable de cargos vinculados a narcotráfico, lavado de dinero y conspiración.

Mientras tanto, Tatiana Marset buscará iniciar estudios universitarios en Derecho, en medio de las restricciones judiciales que todavía pesan sobre ella.

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