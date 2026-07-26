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Cochabamba: Conductor pierde el control e invade carril contrario

El accidente ocurrió cerca de las 23:00 del sábado, a la altura de la Plazuela del Arquitecto; la Policía investiga las causas del hecho.

Juan Marcelo Gonzáles

26/07/2026 12:12

Agregar Reduno en
Foto: Auto accidentado en la avenida Uyuni
Cochabamba

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Un aparatoso accidente de tránsito se registró cerca de las 23:00 del sábado 25 de julio en la avenida Uyuni, a la altura de la Plazuela del Arquitecto, donde tres vehículos particulares resultaron involucrados en una colisión múltiple.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor de un automóvil Ford negro, que circulaba de este a oeste, perdió el control del motorizado e impactó inicialmente contra una vagoneta Toyota Corolla azul.

Invadió el carril contrario

Tras el primer impacto, el vehículos negro habría invadido el carril contrario y terminó colisionando contra un tercer vehículo que transitaba por la zona.

La fuerza del choque provocó daños materiales de consideración en los tres motorizados involucrados.

No hubo personas heridas

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron daños personales ni víctimas fatales.

Personal policial llegó al lugar para realizar las primeras actuaciones y coordinar el remolque de los vehículos hacia dependencias policiales.

Caso en investigación

La Policía inició las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente y determinar responsabilidades.

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