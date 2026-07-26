El Comando General del Ejército identificó a los dos efectivos militares que fallecieron la madrugada de este domingo 26 de julio durante un operativo de seguridad preventiva coordinado con la Empresa Minera Huanuni, en Oruro.

De acuerdo con el comunicado oficial, los fallecidos son el sargento inicial de Topografía Cristian Quispe Beltrán, perteneciente al Regimiento de Infantería Andina N.º 25 “Tocopilla”, y el sargento segundo de Música Jhonatan Abdul Condori Mamani, perteneciente al Regimiento de Infantería N.º 22 “Mejillones”.

Dos trabajadores también perdieron la vida

El Ejército también confirmó el fallecimiento de dos trabajadores de la Empresa Minera Huanuni, aunque sus identidades no fueron precisadas en el comunicado.

Además, se reportó que el subteniente de Infantería Cristian Medrano Suárez resultó herido y fue evacuado a un establecimiento de salud de la ciudad de Oruro, donde recibe atención médica especializada.

Incidente durante patrullaje

Según el reporte institucional, el hecho ocurrió aproximadamente a la 01:00 durante el desarrollo de operaciones de seguridad preventiva coordinadas con la empresa minera estatal.

El comunicado señala que, durante un patrullaje solicitado por la Empresa Minera Huanuni, se registró un incidente con un grupo de personas presuntamente dedicado a la sustracción ilegal de mineral.

Cayeron al interior de una bocamina

De acuerdo con la versión oficial, tras el incidente y durante el repliegue del operativo, personal militar y trabajadores de la empresa cayeron al interior de una bocamina, situación que derivó en los fallecimientos.

El Ejército indicó que la secuencia exacta de los acontecimientos, las causas del hecho y la presunta utilización de material explosivo se encuentran bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

Investigaciones técnicas y administrativas

El Comando General del Ejército informó que dispuso investigaciones técnicas y administrativas para esclarecer de manera objetiva, transparente e imparcial las circunstancias del suceso.

La institución castrense expresó sus condolencias a las familias de los militares y trabajadores fallecidos, y aseguró que brindará acompañamiento a los deudos y a las personas afectadas.

Piden evitar especulaciones

Mientras continúan las investigaciones, el Ejército exhortó a la población a evitar especulaciones y pidió considerar únicamente la información emitida por autoridades competentes y canales institucionales.

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