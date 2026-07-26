¡Tenemos nueva reina! Valeria Mena, Miss Oruro, es coronada Miss Bolivia Universo 2026

La representante de Oruro conquistó la corona más importante de la noche y será la encargada de llevar la bandera boliviana al Miss Universo 2026.
25/07/2026 23:10
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La gran noche de la belleza boliviana llegó a su momento más esperado. En una gala llena de emoción, elegancia y nervios, Valeria Mena, representante de Miss Oruro, fue coronada como la nueva Miss Bolivia Universo 2026.
La nueva soberana recibió la corona de manos de Yessica Hausermann Buhler, Miss Bolivia Universo 2025, quien representó al departamento del Beni y estuvo presente para entregar oficialmente el título a su sucesora.
Con esta victoria, Valeria Mena tendrá la misión de representar a Bolivia en el escenario internacional del Miss Universo 2026, llevando consigo la cultura, identidad y belleza del país.
Así quedó el cuadro final del Miss Bolivia Universo 2026
Miss Bolivia Universo 2026
Valeria Mena – Miss Oruro
Primera Finalista
Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz
Segunda Finalista
Gabriela Su – Miss La Paz
Tercera Finalista
Banesa Rakela – Miss Chuquisaca
Cuarta Finalista
Adriana Jaime – Miss Residentes Italia
Quinta Finalista
Eri Miyasato – Señorita Santa Cruz
Una nueva etapa comienza
Después de superar diferentes etapas de la competencia, entrevistas, pasarelas y evaluaciones del jurado, Valeria Mena logró quedarse con la corona máxima del certamen nacional.
Ahora comienza una nueva preparación rumbo al escenario internacional, donde representará a Bolivia ante el mundo.
¡Felicidades a la nueva Miss Bolivia Universo 2026!
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