¡Tenemos nueva reina! Valeria Mena, Miss Oruro, es coronada Miss Bolivia Universo 2026

La gran noche de la belleza boliviana llegó a su momento más esperado. En una gala llena de emoción, elegancia y nervios, Valeria Mena, representante de Miss Oruro, fue coronada como la nueva Miss Bolivia Universo 2026.

La nueva soberana recibió la corona de manos de Yessica Hausermann Buhler, Miss Bolivia Universo 2025, quien representó al departamento del Beni y estuvo presente para entregar oficialmente el título a su sucesora.

Con esta victoria, Valeria Mena tendrá la misión de representar a Bolivia en el escenario internacional del Miss Universo 2026, llevando consigo la cultura, identidad y belleza del país.

Así quedó el cuadro final del Miss Bolivia Universo 2026

Miss Bolivia Universo 2026

Valeria Mena – Miss Oruro

Primera Finalista

Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz

Segunda Finalista

Gabriela Su – Miss La Paz

Tercera Finalista

Banesa Rakela – Miss Chuquisaca

Cuarta Finalista

Adriana Jaime – Miss Residentes Italia

Quinta Finalista

Eri Miyasato – Señorita Santa Cruz

Una nueva etapa comienza

Después de superar diferentes etapas de la competencia, entrevistas, pasarelas y evaluaciones del jurado, Valeria Mena logró quedarse con la corona máxima del certamen nacional.

Ahora comienza una nueva preparación rumbo al escenario internacional, donde representará a Bolivia ante el mundo.

¡Felicidades a la nueva Miss Bolivia Universo 2026!

Mira la programación en Red Uno Play