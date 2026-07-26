La emoción continúa en la gran gala del Miss Bolivia 2026. Durante la noche de coronaciones, Miss Residentes Japón, Kaori Fernández, fue elegida como la nueva Miss Bolivia Internacional 2026, convirtiéndose en la representante oficial del país rumbo al reconocido certamen internacional.

Con mucha emoción, la nueva soberana recibió la corona ante la mirada del público y el jurado, en una noche donde la belleza, la preparación y la identidad boliviana fueron protagonistas.

Ahora, llevará el nombre de Bolivia al mundo, mostrando la cultura, elegancia y diversidad del país en una de las competencias internacionales más importantes.

Miss Bolivia Internacional 2026 ya tiene reina.

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno:

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