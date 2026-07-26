Miss Bolivia 2026 coronará esta noche a su nueva soberana

Hoy se elige a la nueva Miss Bolivia en una noche que promete emocionar a todo el país. Todos los televidentes podrán ver el certamen a través de las pantallas y plataformas de Red Uno y también de Promociones Gloria a partir de las 21:00.

En la hora previa al certamen, las candidatas impactaron al público producidas con los trajes típicos de sus respectivas zonas.

Al respecto, la Miss Internacional, Paola Guzmán, expresó: “Estoy muy feliz, muy emocionada por conocer quién será mi sucesora y agradecida por todo este año de aprendizaje, mucho amor del público y también muchas gracias a ustedes por la cobertura como siempre”.

Evaluación a cargo de expertos

La cotizada Gala Final de Miss Bolivia 2026 definirá a las representantes nacionales para los concursos internacionales de mayor prestigio en el mundo. Para asegurar un veredicto de excelencia, Promociones Gloria confirmó la participación de un jurado integrado por reconocidas personalidades del ámbito local e internacional.

Entre los jueces destacan la periodista Jimena Antelo, el fotógrafo Carlos Rodríguez, la empresaria Mikaela Byren, el diseñador Alejandro Arraiz y la Miss International 2025, Catalina Duque Abreu. El evento no solo reunirá al prestigioso panel evaluador, sino que también contará con destacados artistas nacionales e invitados especiales.

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