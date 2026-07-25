Miss Bolivia entra en la recta final: candidatas viven con emoción las horas previas a la gala

A pocas horas de la gala final de Miss Bolivia, las 29 candidatas viven con emoción y entusiasmo el cierre de una experiencia que marcó sus vidas. Durante un encuentro previo, las representantes compartieron momentos de compañerismo antes de subir al escenario en busca de la corona nacional.

Las candidatas aprovecharon un almuerzo de confraternización donde mostraron parte de la preparación que llevaron adelante durante el certamen. Entre ellas estuvieron Miss Pando, Miss Litoral, Miss La Paz y otras representantes que destacaron la importancia de esta experiencia.

“Estoy súper feliz, estoy emocionada y estoy lista para dejar todo en el escenario del Miss Bolivia”, expresó una de las candidatas, quien aseguró sentirse agradecida por la oportunidad de formar parte del concurso.

Por su parte, Miss Residentes Reino Unido, destacó el aprendizaje obtenido durante la competencia. “Todas somos ganadoras, hemos ganado mucho de esta experiencia, hemos aprendido bastante de todas las candidatas que están acá”, señaló.

Miss La Paz también compartió su emoción antes de la gala y resaltó los lazos de amistad que se formaron durante el certamen. Además, habló sobre su proyecto social “Libertad sobre Ruedas”, una iniciativa que busca beneficiar a niños con la entrega de sillas de ruedas.

La gala final de Miss Bolivia se realizará esta noche desde las 21:00 horas y será transmitida por las pantallas de Red Uno y sus plataformas digitales.

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