Elegancia, diseño y glamour: así lucieron las candidatas del Miss Bolivia 2026 en traje de gala

La gran noche de la belleza boliviana estuvo llena de brillo, sofisticación y moda. Las candidatas del Miss Bolivia 2026 lucieron sus mejores versiones en la esperada presentación de traje de gala, una de las etapas más importantes del certamen.

Cada vestido contó una historia y reflejó la personalidad de las representantes, con creaciones elaboradas por reconocidos diseñadores nacionales e internacionales.

Estos fueron los diseñadores detrás de los vestidos de gala

Representantes departamentales y regionales

Beni

Vianka Ribera – Miss Beni

Diseñador: Ernesto Barahona

Alexia Figueira – Srta. Beni

Diseñador: Daniel Parada

Cochabamba

Nicole Osorio – Miss Cochabamba

Diseñador: Eduardo Rivera

Antonella Maldonado – Srta. Cochabamba

Diseñadora: Norma Mendoza

Chuquisaca

Banesa Rakela – Miss Chuquisaca

Diseñador: Galo Sánchez

Libertad Padilla – Srta. Chuquisaca

Diseñadora: Jackelin Manchego

Illimani

María De Los Ángeles Moran – Miss Illimani

Diseñadora: Rebeca Torrez

Pamela Chasqui – Srta. Illimani

Diseñador: Ernesto Barahona

La Paz

Gabriela Su – Miss La Paz

Diseñador: Jhon Orell

María José Vidal – Srta. La Paz

Diseñadora: Mónica Siles

Litoral

Natalia Oyola – Miss Litoral

Diseñadora: Edita Vodjtkova

Rosario Villa – Srta. Litoral

Diseñador: Roberto Malala

Llanos Tropicales

Diana Vaca – Miss Llanos Tropicales

Diseñador: Rommel Rojas

Marley Rey – Srta. Llanos Tropicales

Diseñador: Rommel Rojas

Mamoré

Natalia Antelo – Miss Mamoré

Diseñadora: Jackelin Manchego

Oruro

Valeria Mena – Miss Oruro

Diseñador: Jhon Orell

Alondra Zarzuela – Srta. Oruro

Diseñador: Jhon Orell

Pando

Alejandra Suárez – Miss Pando

Diseñadora: Yolanda Peralta

Potosí

Qhenisa Quiroz – Miss Potosí

Diseñadora: Fernanda Roque

Adriana Andia – Srta. Potosí

Diseñador: Incognito Couture

Santa Cruz

Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz

Diseñador: Ronald Reinaga

Eri Miyasato – Srta. Santa Cruz

Diseñador: Jhon Orell

Tarija

Nancy Velasco – Miss Tarija

Diseñadora: Bellissima Couture by Raiza Bernal

Valle

Lauren Medrano – Miss Valle

Diseñador: Jhon Orell

Villa Imperial

Isabel Palma – Miss Villa Imperial

Diseñadora: Belén Escobar

Representantes de residentes en el exterior

España

Bárbara Del Carpio – Miss Residentes España

Diseñador: Galo Sánchez

Italia

Adriana Jaime – Miss Residentes Italia

Diseñador: Daniel Parada

Japón

Kaori Fernández – Miss Residentes Japón

Diseñador: Galo Sánchez

Reino Unido

Ash Castro – Miss Residentes Reino Unido

Diseñador: Thuong Gia Ky

La moda también fue protagonista

Entre telas, diseños exclusivos y mucho trabajo detrás de escena, los trajes de gala se convirtieron en uno de los momentos más esperados del Miss Bolivia 2026.

Ahora la expectativa crece:

¿Quién conquistará al jurado y se llevará la corona más importante del país?

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.

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