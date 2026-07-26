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Miss bolivia 2026

Elegancia, diseño y glamour: así lucieron las candidatas del Miss Bolivia 2026 en traje de gala

Cada representante llegó al escenario con diseños exclusivos creados por destacados diseñadores bolivianos, mostrando elegancia, identidad y personalidad antes de la gran coronación.

Red Uno de Bolivia

25/07/2026 21:40

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Así lucieron las candidatas del Miss Bolivia 2026 en traje de gala
Bolivia

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La gran noche de la belleza boliviana estuvo llena de brillo, sofisticación y moda. Las candidatas del Miss Bolivia 2026 lucieron sus mejores versiones en la esperada presentación de traje de gala, una de las etapas más importantes del certamen.

Cada vestido contó una historia y reflejó la personalidad de las representantes, con creaciones elaboradas por reconocidos diseñadores nacionales e internacionales.

Estos fueron los diseñadores detrás de los vestidos de gala

Representantes departamentales y regionales

Beni

 Vianka Ribera – Miss Beni
 Diseñador: Ernesto Barahona

 Alexia Figueira – Srta. Beni
 Diseñador: Daniel Parada

Cochabamba

 Nicole Osorio – Miss Cochabamba
 Diseñador: Eduardo Rivera

 Antonella Maldonado – Srta. Cochabamba
 Diseñadora: Norma Mendoza

Chuquisaca

 Banesa Rakela – Miss Chuquisaca
 Diseñador: Galo Sánchez

 Libertad Padilla – Srta. Chuquisaca
 Diseñadora: Jackelin Manchego

Illimani

 María De Los Ángeles Moran – Miss Illimani
 Diseñadora: Rebeca Torrez

 Pamela Chasqui – Srta. Illimani
 Diseñador: Ernesto Barahona

La Paz

 Gabriela Su – Miss La Paz
 Diseñador: Jhon Orell

 María José Vidal – Srta. La Paz
 Diseñadora: Mónica Siles

Litoral

 Natalia Oyola – Miss Litoral
 Diseñadora: Edita Vodjtkova

 Rosario Villa – Srta. Litoral
 Diseñador: Roberto Malala

Llanos Tropicales

 Diana Vaca – Miss Llanos Tropicales
 Diseñador: Rommel Rojas

 Marley Rey – Srta. Llanos Tropicales
 Diseñador: Rommel Rojas

Mamoré

 Natalia Antelo – Miss Mamoré
 Diseñadora: Jackelin Manchego

Oruro

 Valeria Mena – Miss Oruro
 Diseñador: Jhon Orell

 Alondra Zarzuela – Srta. Oruro
 Diseñador: Jhon Orell

Pando

 Alejandra Suárez – Miss Pando
 Diseñadora: Yolanda Peralta

Potosí

 Qhenisa Quiroz – Miss Potosí
 Diseñadora: Fernanda Roque

 Adriana Andia – Srta. Potosí
 Diseñador: Incognito Couture

Santa Cruz

 Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz
 Diseñador: Ronald Reinaga

 Eri Miyasato – Srta. Santa Cruz
 Diseñador: Jhon Orell

Tarija

 Nancy Velasco – Miss Tarija
 Diseñadora: Bellissima Couture by Raiza Bernal

Valle

 Lauren Medrano – Miss Valle
 Diseñador: Jhon Orell

Villa Imperial

 Isabel Palma – Miss Villa Imperial
 Diseñadora: Belén Escobar

Representantes de residentes en el exterior

España
 Bárbara Del Carpio – Miss Residentes España
 Diseñador: Galo Sánchez

Italia
 Adriana Jaime – Miss Residentes Italia
 Diseñador: Daniel Parada

Japón
 Kaori Fernández – Miss Residentes Japón
 Diseñador: Galo Sánchez

Reino Unido
 Ash Castro – Miss Residentes Reino Unido
 Diseñador: Thuong Gia Ky

La moda también fue protagonista

Entre telas, diseños exclusivos y mucho trabajo detrás de escena, los trajes de gala se convirtieron en uno de los momentos más esperados del Miss Bolivia 2026.

Ahora la expectativa crece:

¿Quién conquistará al jurado y se llevará la corona más importante del país?

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

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