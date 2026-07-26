Elegancia, diseño y glamour: así lucieron las candidatas del Miss Bolivia 2026 en traje de gala

Cada representante llegó al escenario con diseños exclusivos creados por destacados diseñadores bolivianos, mostrando elegancia, identidad y personalidad antes de la gran coronación.
25/07/2026 21:40
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La gran noche de la belleza boliviana estuvo llena de brillo, sofisticación y moda. Las candidatas del Miss Bolivia 2026 lucieron sus mejores versiones en la esperada presentación de traje de gala, una de las etapas más importantes del certamen.
Cada vestido contó una historia y reflejó la personalidad de las representantes, con creaciones elaboradas por reconocidos diseñadores nacionales e internacionales.
Estos fueron los diseñadores detrás de los vestidos de gala
Representantes departamentales y regionales
Beni
Vianka Ribera – Miss Beni
Diseñador: Ernesto Barahona
Alexia Figueira – Srta. Beni
Diseñador: Daniel Parada
Cochabamba
Nicole Osorio – Miss Cochabamba
Diseñador: Eduardo Rivera
Antonella Maldonado – Srta. Cochabamba
Diseñadora: Norma Mendoza
Chuquisaca
Banesa Rakela – Miss Chuquisaca
Diseñador: Galo Sánchez
Libertad Padilla – Srta. Chuquisaca
Diseñadora: Jackelin Manchego
Illimani
María De Los Ángeles Moran – Miss Illimani
Diseñadora: Rebeca Torrez
Pamela Chasqui – Srta. Illimani
Diseñador: Ernesto Barahona
La Paz
Gabriela Su – Miss La Paz
Diseñador: Jhon Orell
María José Vidal – Srta. La Paz
Diseñadora: Mónica Siles
Litoral
Natalia Oyola – Miss Litoral
Diseñadora: Edita Vodjtkova
Rosario Villa – Srta. Litoral
Diseñador: Roberto Malala
Llanos Tropicales
Diana Vaca – Miss Llanos Tropicales
Diseñador: Rommel Rojas
Marley Rey – Srta. Llanos Tropicales
Diseñador: Rommel Rojas
Mamoré
Natalia Antelo – Miss Mamoré
Diseñadora: Jackelin Manchego
Oruro
Valeria Mena – Miss Oruro
Diseñador: Jhon Orell
Alondra Zarzuela – Srta. Oruro
Diseñador: Jhon Orell
Pando
Alejandra Suárez – Miss Pando
Diseñadora: Yolanda Peralta
Potosí
Qhenisa Quiroz – Miss Potosí
Diseñadora: Fernanda Roque
Adriana Andia – Srta. Potosí
Diseñador: Incognito Couture
Santa Cruz
Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz
Diseñador: Ronald Reinaga
Eri Miyasato – Srta. Santa Cruz
Diseñador: Jhon Orell
Tarija
Nancy Velasco – Miss Tarija
Diseñadora: Bellissima Couture by Raiza Bernal
Valle
Lauren Medrano – Miss Valle
Diseñador: Jhon Orell
Villa Imperial
Isabel Palma – Miss Villa Imperial
Diseñadora: Belén Escobar
Representantes de residentes en el exterior
España
Bárbara Del Carpio – Miss Residentes España
Diseñador: Galo Sánchez
Italia
Adriana Jaime – Miss Residentes Italia
Diseñador: Daniel Parada
Japón
Kaori Fernández – Miss Residentes Japón
Diseñador: Galo Sánchez
Reino Unido
Ash Castro – Miss Residentes Reino Unido
Diseñador: Thuong Gia Ky
La moda también fue protagonista
Entre telas, diseños exclusivos y mucho trabajo detrás de escena, los trajes de gala se convirtieron en uno de los momentos más esperados del Miss Bolivia 2026.
Ahora la expectativa crece:
¿Quién conquistará al jurado y se llevará la corona más importante del país?
Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.
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