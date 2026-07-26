¡EN VIVO! Miss Bolivia 2026: sigue la gran coronación de la belleza boliviana

La belleza boliviana vive su gran noche. Desde el Salón Sirionó de la Fexpocruz en Santa Cruz de la Sierra, ya se desarrolla la gran final del Miss Bolivia 2026, donde una de las 29 candidatas cumplirá el sueño de llevarse la corona nacional.

Las representantes de los diferentes departamentos y comunidades de residentes en el exterior llegaron preparadas para conquistar al jurado y al público con su elegancia, seguridad y talento.

¿Quién será la nueva Miss Bolivia?

Una gala llena de glamour y emoción

La velada reúne a destacadas personalidades que tendrán la difícil tarea de elegir a las nuevas representantes del país.

Entre los jueces destacan la periodista y comunicadora Jimena Antelo, el fotógrafo internacional Carlos Rodríguez, la empresaria Mikaela Byren, el diseñador de coronas Alejandro Arraiz y la actual Miss International 2025, Catalina Duque Abreu, quien participará como jurado internacional.

Música y espectáculo para una noche especial

La gala también contará con un importante despliegue artístico. Sobre el escenario se presentarán Keily, C Jota, Sarahni y Noisy, además de la participación especial de la Agrupación Cultural Mitahori y la propuesta musical de Adagio.

Además, las nuevas coronas diseñadas por Alejandro Arraiz serán protagonistas del evento, destacando la creación principal denominada “Uyuni, Espejo del Cielo”.

No te pierdas la coronación

Vive cada momento de la gala: las presentaciones, la emoción de las candidatas, la decisión del jurado y la esperada coronación de la nueva reina de belleza boliviana.

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