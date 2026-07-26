¡Ellas buscan la corona! Conoce a las 29 candidatas del Miss Bolivia 2026

Representantes de los nueve departamentos, regiones del país y comunidades de residentes en el exterior llegan a la gran final con el sueño de convertirse en la nueva reina de belleza boliviana.
25/07/2026 21:18
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La cuenta regresiva terminó y la belleza nacional ya tiene a sus protagonistas. Un total de 29 candidatas oficiales compiten por el título de Miss Bolivia 2026, en una gala donde elegancia, preparación y personalidad serán claves para conquistar al jurado.
Cada representante llega con una historia, una cultura y un sueño diferente: llevar la corona más importante de la belleza boliviana y representar al país en escenarios internacionales.
Las candidatas que buscan convertirse en la nueva Miss Bolivia 2026
Representantes departamentales y regionales
Beni
• Vianka Ribera – Miss Beni
• Alexia Figueira – Srta. Beni
Cochabamba
• Nicole Osorio – Miss Cochabamba
• Antonella Maldonado – Srta. Cochabamba
Chuquisaca
• Banesa Rakela – Miss Chuquisaca
• Libertad Padilla – Srta. Chuquisaca
Illimani
• María De Los Ángeles Moran – Miss Illimani
• Pamela Chasqui – Srta. Illimani
La Paz
• Gabriela Su – Miss La Paz
• María José Vidal – Srta. La Paz
Litoral
• Natalia Oyola – Miss Litoral
• Rosario Villa – Srta. Litoral
Llanos Tropicales
• Diana Vaca – Miss Llanos Tropicales
• Marley Rey – Srta. Llanos Tropicales
Mamoré
• Natalia Antelo – Miss Mamoré
Oruro
• Valeria Mena – Miss Oruro
• Alondra Zarzuela – Srta. Oruro
Pando
• Alejandra Suárez – Miss Pando
Potosí
• Qhenisa Quiroz – Miss Potosí
• Adriana Andia – Srta. Potosí
Santa Cruz
• Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz
• Eri Miyasato – Srta. Santa Cruz
Tarija
• Nancy Velasco – Miss Tarija
Valle
• Lauren Medrano – Miss Valle
Villa Imperial
• Isabel Palma – Miss Villa Imperial
Representantes de residentes en el exterior
La competencia también cuenta con candidatas que representan a comunidades bolivianas fuera del país:
España
• Bárbara Del Carpio – Miss Residentes España
Italia
• Adriana Jaime – Miss Residentes Italia
Japón
• Kaori Fernández – Miss Residentes Japón
Reino Unido
• Ash Castro – Miss Residentes Reino Unido
Una corona que cambiará una historia
La gran final del Miss Bolivia 2026 reúne a mujeres que llegan preparadas para demostrar su belleza, inteligencia y compromiso con el país.
¿Quién logrará conquistar al jurado y convertirse en la nueva representante de Bolivia?
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