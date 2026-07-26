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Miss bolivia 2026

¡Ellas buscan la corona! Conoce a las 29 candidatas del Miss Bolivia 2026

Representantes de los nueve departamentos, regiones del país y comunidades de residentes en el exterior llegan a la gran final con el sueño de convertirse en la nueva reina de belleza boliviana.

Red Uno de Bolivia

25/07/2026 21:18

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Foto Promociones Gloria
Santa Cruz, Bolivia

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La cuenta regresiva terminó y la belleza nacional ya tiene a sus protagonistas. Un total de 29 candidatas oficiales compiten por el título de Miss Bolivia 2026, en una gala donde elegancia, preparación y personalidad serán claves para conquistar al jurado.

Cada representante llega con una historia, una cultura y un sueño diferente: llevar la corona más importante de la belleza boliviana y representar al país en escenarios internacionales.

Las candidatas que buscan convertirse en la nueva Miss Bolivia 2026

Representantes departamentales y regionales

Beni
• Vianka Ribera – Miss Beni
• Alexia Figueira – Srta. Beni

Cochabamba
• Nicole Osorio – Miss Cochabamba
• Antonella Maldonado – Srta. Cochabamba

Chuquisaca
• Banesa Rakela – Miss Chuquisaca
• Libertad Padilla – Srta. Chuquisaca

Illimani
• María De Los Ángeles Moran – Miss Illimani
• Pamela Chasqui – Srta. Illimani

La Paz
• Gabriela Su – Miss La Paz
• María José Vidal – Srta. La Paz

Litoral
• Natalia Oyola – Miss Litoral
• Rosario Villa – Srta. Litoral

Llanos Tropicales
• Diana Vaca – Miss Llanos Tropicales
• Marley Rey – Srta. Llanos Tropicales

Mamoré
• Natalia Antelo – Miss Mamoré

Oruro
• Valeria Mena – Miss Oruro
• Alondra Zarzuela – Srta. Oruro

Pando
• Alejandra Suárez – Miss Pando

Potosí
• Qhenisa Quiroz – Miss Potosí
• Adriana Andia – Srta. Potosí

Santa Cruz
• Bianca Ruiz – Miss Santa Cruz
• Eri Miyasato – Srta. Santa Cruz

Tarija
• Nancy Velasco – Miss Tarija

Valle
• Lauren Medrano – Miss Valle

Villa Imperial
• Isabel Palma – Miss Villa Imperial

Representantes de residentes en el exterior

La competencia también cuenta con candidatas que representan a comunidades bolivianas fuera del país:

España
• Bárbara Del Carpio – Miss Residentes España

Italia
• Adriana Jaime – Miss Residentes Italia

Japón
• Kaori Fernández – Miss Residentes Japón

Reino Unido
• Ash Castro – Miss Residentes Reino Unido

Una corona que cambiará una historia

La gran final del Miss Bolivia 2026 reúne a mujeres que llegan preparadas para demostrar su belleza, inteligencia y compromiso con el país.

¿Quién logrará conquistar al jurado y convertirse en la nueva representante de Bolivia?

No te pierdas la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno

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