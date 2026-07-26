Miss Bolivia 2026 elige a su nueva reina y podrás vivir la gala por Red Uno

La belleza boliviana está lista para vivir uno de sus momentos más esperados del año. Este sábado 25 de julio se realizará la gran final del Miss Bolivia 2026, una gala donde 29 candidatas buscarán convertirse en la nueva representante del país.

El evento se desarrollará desde las 21:00 horas en el Salón Sirionó de la Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra, reuniendo a las representantes de distintos departamentos y comunidades de residentes en el exterior.

Y tú podrás ser parte de esta noche inolvidable a través de la señal abierta de Red Uno, además de la cobertura digital en las plataformas oficiales.

Una noche llena de glamour y emoción

Durante la gala final, las candidatas demostrarán todo su talento, seguridad y preparación en diferentes etapas de la competencia, buscando conquistar al jurado y al público.

La velada contará con grandes momentos de moda, elegancia y espectáculo, en una producción preparada para coronar a la nueva reina de Bolivia.

Un jurado de lujo elegirá a la nueva soberana

La decisión estará en manos de un destacado jurado conformado por reconocidas personalidades:

Jimena Antelo , periodista.

Carlos Rodríguez , fotógrafo.

Mikaela Byren , empresaria.

Alejandro Arraiz , diseñador.

Catalina Duque Abreu, Miss International 2025.

Ellos tendrán la responsabilidad de evaluar la preparación, presencia escénica, personalidad y desempeño de cada candidata.

Una corona inspirada en Bolivia

Uno de los elementos más esperados de la noche será la corona principal, diseñada por Alejandro Arraiz, con una pieza inspirada en la riqueza natural del país denominada:

“Uyuni, Espejo del Cielo”

Una creación que busca representar la belleza, identidad y grandeza de Bolivia.

¿Quién será la nueva Miss Bolivia 2026?

La respuesta llegará esta noche en una gala donde los sueños de 29 candidatas se encontrarán en un mismo escenario.

No te pierdas la gran final del Miss Bolivia 2026.

Este sábado desde las 21:00 horas

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