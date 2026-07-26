¡Bolivia brilla en el Miss Bolivia 2026! Las candidatas deslumbran con sus trajes típicos

La belleza boliviana se vistió de identidad. Durante la gran gala del Miss Bolivia 2026, las candidatas protagonizaron uno de los momentos más esperados del certamen: la presentación de trajes típicos, una pasarela donde cada diseño mostró la historia y el orgullo de representar a una tierra.

Con colores vibrantes, detalles artesanales y elementos culturales, las representantes llevaron al escenario una muestra de la diversidad que caracteriza a Bolivia.

Desde los paisajes del altiplano hasta la fuerza de los valles y la riqueza de los llanos, cada traje contó una historia diferente y convirtió esta presentación en un verdadero homenaje a nuestras raíces.

Una celebración de nuestras tradiciones

Más que una competencia de belleza, esta etapa del Miss Bolivia se transforma en una ventana para mostrar al mundo la cultura boliviana.

Cada candidata llevó consigo símbolos, costumbres y elementos representativos de su región, demostrando que la belleza también está en la historia, la identidad y el orgullo de nuestras raíces.

Bolivia está presente en cada detalle de esta gran noche.

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play