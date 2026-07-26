Más que una corona: el Miss Bolivia 2026 premió talento, solidaridad y compañerismo

La gran noche del Miss Bolivia 2026 no solo celebra la belleza, también reconoce historias que generan impacto. Durante la gala final se entregaron títulos especiales que premiaron el talento, la solidaridad y el compañerismo entre las representantes.

Gabriela Su recibe el premio al Mejor Proyecto de Belleza con Propósito

La representante de La Paz, Gabriela Su, fue reconocida con el título de Mejor Proyecto de Belleza con Propósito gracias a una iniciativa que une tecnología e inclusión.

Junto a jóvenes talentosos, desarrolló un proyecto de sillas de ruedas neurológicas inteligentes, una tecnología creada por bolivianos que permite el control mediante movimiento ocular, comandos de voz y controles especializados.

Una propuesta que busca mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y demuestra que la belleza también puede ser una herramienta para transformar vidas.

“Tecnología boliviana con propósito humano” fue el mensaje detrás de este importante reconocimiento.

María De Los Ángeles Moran recibe Miss Amistad y Simpatía

El título de Miss Amistad y Simpatía fue entregado a María De Los Ángeles Moran, Miss Illimani.

Este reconocimiento fue elegido por las propias candidatas, quienes destacaron a la representante como una de las compañeras más queridas durante todo el proceso de preparación.

Un premio que celebra la empatía, el compañerismo y los lazos que nacieron entre las aspirantes a la corona nacional.

En una noche donde la belleza fue protagonista, el Miss Bolivia 2026 también destacó valores que van más allá de una corona: ayudar, inspirar y construir un mejor país.

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.

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