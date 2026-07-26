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Miss bolivia 2026

Bolivia ya tiene a sus representantes rumbo al Miss Mundo

La gala más esperada de la belleza boliviana comenzó con emoción y reconocimientos internacionales. Tres candidatas fueron elegidas para representar al país en el camino hacia el Miss Mundo.

Red Uno de Bolivia

25/07/2026 22:01

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Foto APG
Santa Cruz, Bolivia

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La gran noche del Miss Bolivia 2026 arrancó con sus primeras coronaciones. Durante la gala final se realizó la elección de las representantes bolivianas rumbo al Miss Mundo, uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional.

Después de una jornada llena de talento, preparación y elegancia, se entregaron tres importantes títulos que reconocen a las nuevas embajadoras de Bolivia.

Primera Finalista Miss Mundo Bolivia 2026
Miss Beni: Vianka Ribera

Virreina Miss Mundo Bolivia 2026
Miss Chuquisaca: Banesa Rakela

Miss Bolivia Mundo 2026
Miss Residentes Reino Unido: Ash Castro

La nueva representante de Bolivia rumbo al Miss Mundo tendrá la misión de llevar la cultura, identidad y belleza nacional a uno de los escenarios internacionales más importantes.

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