La gran noche del Miss Bolivia 2026 arrancó con sus primeras coronaciones. Durante la gala final se realizó la elección de las representantes bolivianas rumbo al Miss Mundo, uno de los certámenes de belleza más importantes a nivel internacional.

Después de una jornada llena de talento, preparación y elegancia, se entregaron tres importantes títulos que reconocen a las nuevas embajadoras de Bolivia.

Primera Finalista Miss Mundo Bolivia 2026

Miss Beni: Vianka Ribera

Virreina Miss Mundo Bolivia 2026

Miss Chuquisaca: Banesa Rakela

Miss Bolivia Mundo 2026

Miss Residentes Reino Unido: Ash Castro

La nueva representante de Bolivia rumbo al Miss Mundo tendrá la misión de llevar la cultura, identidad y belleza nacional a uno de los escenarios internacionales más importantes.

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