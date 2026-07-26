La gran final del Miss Bolivia 2026 continúa regalando momentos inolvidables. Uno de los segmentos más esperados de la noche fue la tradicional pasarela en traje de baño, donde las candidatas demostraron seguridad, presencia escénica y preparación.

Las 29 aspirantes a la corona nacional desfilaron ante el jurado y el público luciendo sus diseños, destacando no solo su belleza, sino también la disciplina y el trabajo realizado durante todo el proceso de preparación.

Cada representante llevó al escenario su propio estilo y personalidad, dejando claro que un certamen de belleza no solo evalúa la imagen, sino también la actitud, la confianza y la capacidad de desenvolverse frente a miles de espectadores.

Una pasarela llena de energía y elegancia

Las candidatas de los diferentes departamentos, regiones y comunidades de residentes en el exterior demostraron todo su talento en una de las pruebas más importantes de la competencia.

Con una puesta en escena llena de música, luces y emoción, las representantes avanzaron un paso más hacia el sueño de convertirse en la nueva Miss Bolivia 2026.

La expectativa crece y cada momento acerca más al país a conocer quién será la mujer que llevará la corona y representará a Bolivia en escenarios internacionales.

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