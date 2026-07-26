Miss Cochabamba Nicole Osorio es Reina Hispanoamericana Bolivia 2026

La gran final del Miss Bolivia 2026 continúa entregando emociones. Durante la gala, Nicole Osorio, Miss Cochabamba, fue elegida como la nueva Reina Hispanoamericana Bolivia 2026.

Con mucha emoción, la representante cochabambina recibió la corona que la convierte en la nueva embajadora del país rumbo al certamen internacional de Reina Hispanoamericana.

Nicole Osorio destacó durante toda la competencia por su preparación, elegancia y seguridad sobre el escenario, logrando conquistar al jurado y quedarse con este importante título.

Una nueva historia comienza para Bolivia en los escenarios internacionales.

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