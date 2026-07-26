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Miss bolivia 2026

¡La corona tiene siete candidatas! El Miss Bolivia 2026 ya tiene a su esperado Top 7

La gran final entra en su etapa decisiva y siete representantes continúan con el sueño de convertirse en la nueva reina de belleza de Bolivia.

Red Uno de Bolivia

25/07/2026 22:54

Agregar Reduno en
Siete candidatas avanzan a la etapa final del Miss Bolivia 2026
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción aumenta en la gala final del Miss Bolivia 2026. Después de una noche llena de elegancia, preparación y grandes momentos, se anunció el esperado Top 7 de semifinalistas.

Las candidatas que permanecen en competencia ahora se acercan al momento más importante de la noche: la elección de la nueva soberana que llevará el nombre de Bolivia a escenarios internacionales.

Ellas son las siete candidatas que siguen en carrera

Miss Chuquisaca
 Banesa Rakela

Miss Santa Cruz
 Bianca Ruiz

Miss Residentes Italia
 Adriana Jaime

Miss La Paz
 Gabriela Su

Señorita Santa Cruz
 Eri Miyasato

Miss Oruro
 Valeria Mena

Miss Cochabamba
 Nicole Osorio

La recta final comienza

Cada una de las siete candidatas ha demostrado preparación, seguridad y personalidad durante las diferentes etapas del certamen.

Ahora, solo una de ellas tendrá el honor de llevar la corona de Miss Bolivia 2026 y representar al país en competencias internacionales.

¿Quién será la nueva reina de Bolivia?

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno:

Mira la programación en Red Uno Play

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