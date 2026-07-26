¡La corona tiene siete candidatas! El Miss Bolivia 2026 ya tiene a su esperado Top 7

La emoción aumenta en la gala final del Miss Bolivia 2026. Después de una noche llena de elegancia, preparación y grandes momentos, se anunció el esperado Top 7 de semifinalistas.

Las candidatas que permanecen en competencia ahora se acercan al momento más importante de la noche: la elección de la nueva soberana que llevará el nombre de Bolivia a escenarios internacionales.

Ellas son las siete candidatas que siguen en carrera

Miss Chuquisaca

Banesa Rakela

Miss Santa Cruz

Bianca Ruiz

Miss Residentes Italia

Adriana Jaime

Miss La Paz

Gabriela Su

Señorita Santa Cruz

Eri Miyasato

Miss Oruro

Valeria Mena

Miss Cochabamba

Nicole Osorio

La recta final comienza

Cada una de las siete candidatas ha demostrado preparación, seguridad y personalidad durante las diferentes etapas del certamen.

Ahora, solo una de ellas tendrá el honor de llevar la corona de Miss Bolivia 2026 y representar al país en competencias internacionales.

¿Quién será la nueva reina de Bolivia?

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno:

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