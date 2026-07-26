¡La corona tiene siete candidatas! El Miss Bolivia 2026 ya tiene a su esperado Top 7

La gran final entra en su etapa decisiva y siete representantes continúan con el sueño de convertirse en la nueva reina de belleza de Bolivia.
25/07/2026 22:54
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La emoción aumenta en la gala final del Miss Bolivia 2026. Después de una noche llena de elegancia, preparación y grandes momentos, se anunció el esperado Top 7 de semifinalistas.
Las candidatas que permanecen en competencia ahora se acercan al momento más importante de la noche: la elección de la nueva soberana que llevará el nombre de Bolivia a escenarios internacionales.
Ellas son las siete candidatas que siguen en carrera
Miss Chuquisaca
Banesa Rakela
Miss Santa Cruz
Bianca Ruiz
Miss Residentes Italia
Adriana Jaime
Miss La Paz
Gabriela Su
Señorita Santa Cruz
Eri Miyasato
Miss Oruro
Valeria Mena
Miss Cochabamba
Nicole Osorio
La recta final comienza
Cada una de las siete candidatas ha demostrado preparación, seguridad y personalidad durante las diferentes etapas del certamen.
Ahora, solo una de ellas tendrá el honor de llevar la corona de Miss Bolivia 2026 y representar al país en competencias internacionales.
¿Quién será la nueva reina de Bolivia?
Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno:
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