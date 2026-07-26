¡Ya están las favoritas! Estas son las 12 candidatas que avanzan en el Miss Bolivia 2026

La gran final del certamen nacional avanza y 12 representantes continúan con el sueño de convertirse en la nueva reina de belleza boliviana.
25/07/2026 22:43
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La competencia se vuelve cada vez más emocionante en el Miss Bolivia 2026. Luego de una noche llena de glamour, talento y preparación, el jurado dio a conocer al esperado Top 12 de semifinalistas.
Entre las elegidas se encuentran representantes departamentales, regionales y de comunidades bolivianas en el exterior, quienes ahora avanzan a la siguiente etapa rumbo a la corona nacional.
Las 12 semifinalistas del Miss Bolivia 2026
Señorita Oruro
Alondra Zarzuela
Fue la candidata más votada por el público a través de las redes sociales.
Miss Chuquisaca
Banesa Rakela
Miss Residentes Italia
Adriana Jaime
Miss Llanos Tropicales
Diana Vaca
Miss Litoral
Natalia Oyola
Miss La Paz
Gabriela Su
Señorita Santa Cruz
Eri Miyasato
Miss Santa Cruz
Bianca Ruiz
Miss Tarija
Nancy Velasco
Miss Beni
Vianka Ribera
Miss Cochabamba
Nicole Osorio
Miss Oruro
Valeria Mena
La carrera por la corona se pone más intensa
Con el Top 12 definido, la emoción aumenta en la gala final del Miss Bolivia 2026. Cada candidata busca demostrar su preparación, seguridad y personalidad para conquistar al jurado y convertirse en la nueva representante de Bolivia ante el mundo.
¿Quién logrará llegar hasta la corona?
Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.
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