TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Miss bolivia 2026

¡Ya están las favoritas! Estas son las 12 candidatas que avanzan en el Miss Bolivia 2026

La gran final del certamen nacional avanza y 12 representantes continúan con el sueño de convertirse en la nueva reina de belleza boliviana.

Red Uno de Bolivia

25/07/2026 22:43

Agregar Reduno en
Bolivia

Escuchar esta nota

La competencia se vuelve cada vez más emocionante en el Miss Bolivia 2026. Luego de una noche llena de glamour, talento y preparación, el jurado dio a conocer al esperado Top 12 de semifinalistas.

Entre las elegidas se encuentran representantes departamentales, regionales y de comunidades bolivianas en el exterior, quienes ahora avanzan a la siguiente etapa rumbo a la corona nacional.

Las 12 semifinalistas del Miss Bolivia 2026

Señorita Oruro
 Alondra Zarzuela
 Fue la candidata más votada por el público a través de las redes sociales.

Miss Chuquisaca
 Banesa Rakela

Miss Residentes Italia
 Adriana Jaime

Miss Llanos Tropicales
 Diana Vaca

Miss Litoral
 Natalia Oyola

Miss La Paz
 Gabriela Su

Señorita Santa Cruz
 Eri Miyasato

Miss Santa Cruz
 Bianca Ruiz

Miss Tarija
 Nancy Velasco

Miss Beni
 Vianka Ribera

Miss Cochabamba
 Nicole Osorio

Miss Oruro
 Valeria Mena

La carrera por la corona se pone más intensa

Con el Top 12 definido, la emoción aumenta en la gala final del Miss Bolivia 2026. Cada candidata busca demostrar su preparación, seguridad y personalidad para conquistar al jurado y convertirse en la nueva representante de Bolivia ante el mundo.

¿Quién logrará llegar hasta la corona?

 Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD