¡Ya están las favoritas! Estas son las 12 candidatas que avanzan en el Miss Bolivia 2026

La competencia se vuelve cada vez más emocionante en el Miss Bolivia 2026. Luego de una noche llena de glamour, talento y preparación, el jurado dio a conocer al esperado Top 12 de semifinalistas.

Entre las elegidas se encuentran representantes departamentales, regionales y de comunidades bolivianas en el exterior, quienes ahora avanzan a la siguiente etapa rumbo a la corona nacional.

Las 12 semifinalistas del Miss Bolivia 2026

Señorita Oruro

Alondra Zarzuela

Fue la candidata más votada por el público a través de las redes sociales.

Miss Chuquisaca

Banesa Rakela

Miss Residentes Italia

Adriana Jaime

Miss Llanos Tropicales

Diana Vaca

Miss Litoral

Natalia Oyola

Miss La Paz

Gabriela Su

Señorita Santa Cruz

Eri Miyasato

Miss Santa Cruz

Bianca Ruiz

Miss Tarija

Nancy Velasco

Miss Beni

Vianka Ribera

Miss Cochabamba

Nicole Osorio

Miss Oruro

Valeria Mena

La carrera por la corona se pone más intensa

Con el Top 12 definido, la emoción aumenta en la gala final del Miss Bolivia 2026. Cada candidata busca demostrar su preparación, seguridad y personalidad para conquistar al jurado y convertirse en la nueva representante de Bolivia ante el mundo.

¿Quién logrará llegar hasta la corona?

Sigue la gran final del Miss Bolivia 2026 por Red Uno.

Mira la programación en Red Uno Play