Bolívar se sumó a campaña solidaria para apoyar a Venezuela tras el terremoto

El Club Bolívar se sumó a una campaña de apoyo al pueblo venezolano tras el terremoto que afectó a ese país hace algunas semanas. La institución paceña realizó un aporte mediante una camiseta autografiada por los jugadores del primer plantel, que será utilizada en una rifa solidaria.

Desde el club destacaron que la Academia mantiene un compromiso permanente con distintas causas sociales y que busca colaborar en la medida de sus posibilidades.

“Como saben, el Club Bolívar siempre está comprometido con distintas causas sociales y aplicamos mucho todo el tema de responsabilidad social”, señalaron desde la institución.

Camiseta firmada para una rifa

El aporte consiste en una polera firmada por los principales jugadores celestes, que será rifada para recaudar fondos y ayudar a las familias afectadas.

“Está donando una camiseta firmada por todo el primer plantel, que la estamos utilizando para una rifa solidaria que se va a llevar a cabo acá en la plaza de la 10 de Achumani”, informaron.

Jugadores invitan a colaborar

A través de redes sociales, jugadores como Leo Justiniano y Pablo Rodríguez se sumaron con mensajes para convocar a la comunidad boliviana y venezolana a participar de la campaña.

“Nos ayudaron con un mensajito para invitar a toda la comunidad boliviana y venezolana que se acerquen acá a darnos una mano amiga”, indicaron los organizadores.

Mensaje de apoyo a Venezuela

Desde Bolívar también expresaron un mensaje de solidaridad para las personas afectadas y para los familiares de venezolanos que se encuentran fuera de su país.

“Mucha fuerza para todo el pueblo venezolano, mucha fuerza para los familiares que también se encuentran afuera. Esperemos que esto solamente sea un mal momento y que todo se resuelva lo antes posible”, señalaron.

Responsabilidad social celeste

La iniciativa forma parte de las acciones de responsabilidad social del club, que busca aportar a causas humanitarias y acompañar a comunidades afectadas por emergencias.

Mira la programación en Red Uno Play