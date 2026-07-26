¡Atención, La Paz y El Alto! La línea morada entra en mantenimiento

La Línea Morada de Mi Teleférico suspenderá sus operaciones del 6 al 8 de agosto debido a trabajos de mantenimiento rutinario planificado, según un comunicado difundido por la empresa estatal.

La medida alcanzará a las estaciones 6 de Marzo, Faro Murillo y Obelisco, que forman parte del recorrido de esta línea que conecta El Alto con La Paz.

Reinicio será comunicado

De acuerdo con la información oficial, el reinicio de operaciones será comunicado oportunamente una vez concluyan las tareas técnicas previstas.

Mi Teleférico recomendó a los usuarios tomar previsiones durante los días de suspensión y considerar rutas alternas para sus desplazamientos.

Trabajos preventivos

El mantenimiento forma parte de las labores periódicas que realiza la empresa para garantizar la seguridad operativa del sistema de transporte por cable.

La Línea Morada es una de las rutas de mayor conexión entre ambas ciudades, por lo que se prevé que la suspensión temporal tenga impacto en usuarios que utilizan diariamente este servicio.

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