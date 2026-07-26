Diputado Reyes pide al BCB contener la subida del dólar y generar confianza en la población

El diputado, Alejandro Reyes, de la bancada Unidad, pidió al Banco Central de Bolivia (BCB) asumir medidas para contener la subida del dólar y fijar una señal oficial que genere confianza en la población.

El legislador sostuvo que la idea de un tipo de cambio flexible provoca incertidumbre entre los bolivianos, especialmente ante el incremento progresivo de la cotización de la divisa en los últimos días.

“Pedirle al Banco Central que logre contener esta subida, que genere confianza y que, por supuesto, la baja sea lo más rápido posible. En todo caso, no se puede permitir especulación alguna”, señaló.

Dólar en ascenso

Según el reporte, el dólar se encuentra actualmente en Bs 11,37, con una subida progresiva que, de acuerdo con Reyes, podría estancarse si se recupera la confianza en el sistema financiero y en las medidas económicas.

Desde Unidad consideran que el BCB debe evitar que la incertidumbre derive en mayor especulación cambiaria.

Asamblea aprobó créditos

Reyes recordó que desde la Asamblea Legislativa se aprobaron créditos con el objetivo de permitir el ingreso de más divisas al país y fortalecer las reservas.

“Desde la Asamblea Legislativa también hemos hecho nuestra parte de trabajo aprobando créditos para poder tener un nivel de divisas importante”, afirmó.

Gobierno pide calma

El pronunciamiento se da después de que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, pidiera reducir la preocupación por el incremento del tipo de cambio y señalara que en los próximos días la cotización tendería a bajar.

Sin embargo, desde la bancada de Unidad insisten en que el Banco Central debe generar certezas y evitar que la población quede expuesta a rumores o especulación.

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