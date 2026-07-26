El ministro de Educación se pronunció sobre el retorno a clases: ¿qué dijo?

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, informó que el retorno a las actividades escolares no será uniforme en todo el país y dependerá de la evaluación que realicen las direcciones departamentales y distritales de Educación, en función de la realidad de cada región.

Respecto a Santa Cruz, la autoridad indicó que, de acuerdo con la planificación inicial de la Dirección Departamental de Educación, las clases se reanudarían este lunes, aunque la decisión será ratificada tras una reunión con las autoridades educativas del departamento.

"Para el caso de Santa Cruz, tengo reunión ahora con la Dirección Departamental, pero hasta donde está definido por ellos, creo que desde el lunes vuelven a las clases en el departamento", señaló.

Regiones definirán su calendario escolar

Sanjinés explicó que el calendario escolar ya no debe manejarse de manera uniforme para todo el país, sino responder a las particularidades de cada región.

"El calendario educativo tiene que responder a las realidades de cada una de las regiones. No es que vamos a reiniciar clases en todo el país; cada director departamental y distrital está definiendo cómo tiene que manejar su calendario educativo", afirmó.

El ministro agregó que el objetivo es garantizar el cumplimiento de los 200 días hábiles de clases, aunque cada departamento podrá ajustar las fechas de reinicio e incluso la distribución de los periodos de descanso pedagógico.

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