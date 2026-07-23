Retorno a clases llega con frío, vacunación y dificultades de transporte

A pocos días del reinicio de las actividades escolares tras la ampliación del descanso invernal, el retorno a clases previsto para este lunes 27 de julio estará acompañado por bajas temperaturas, recomendaciones sanitarias y dificultades de transporte derivadas de la escasez de combustible en varias regiones del país.

Bajas temperaturas y abrigos obligatorios

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que las bajas temperaturas continuarán durante la próxima semana, especialmente en el occidente del país.

"Vamos a mantenernos con las temperaturas que se han ido registrando en estos días en el sector del occidente... estamos registrando aún temperaturas bastante bajas", informó Heidy Quisbert, metereóloga de la institucion.

Ante este panorama, el Senamhi recomendó a los padres de familia abrigar adecuadamente a los estudiantes, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Inmunización de menores de edad

En el ámbito sanitario, especialistas exhortaron a inmunizar a los menores antes del retorno a clases y mantener las medidas de prevención para reducir los casos de infecciones respiratorias y varicela.

"La vacunación es un sistema de prevención 100% para evitar complicaciones de enfermedades virales, en este caso la vacuna contra la influenza", señaló Carlos Ramírez, miembro de la Sociedad Científica de Salud.

Falta de diésel afecta retorno a hogares

Sin embargo, el regreso a las aulas también está condicionado por la falta de diésel, situación que afecta al transporte interdepartamental. Padres de familia denunciaron dificultades para retornar a sus ciudades de origen debido a la reducción de salidas de buses y el incremento del precio de los pasajes.

Transportistas informaron que actualmente solo operan al 40% de su capacidad por la escasez de combustible, lo que genera incertidumbre entre las familias que aún permanecen de viaje.

Departamentos enfrentan bajas temperaturas ante retorno a clases

En cuanto a las decisiones regionales, Oruro confirmó oficialmente el retorno a clases presenciales desde el lunes 27 de julio, manteniendo el horario de invierno y recomendando a los estudiantes asistir con ropa abrigada.

En contraste, en Potosí la Junta de Padres de Familia pidió que el retorno se realice inicialmente bajo la modalidad virtual, debido a que las bajas temperaturas persisten en el departamento. La solicitud será analizada en una reunión interinstitucional con informes del Sedes y del Senamhi antes de adoptar una determinación definitiva.

Mientras tanto, las autoridades educativas de los demás departamentos continúan evaluando las condiciones climáticas y epidemiológicas para garantizar un retorno seguro a las aulas.

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