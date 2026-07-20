Estudiar sin descuidar la familia ni el trabajo: la historia de Margoth Calle

Los sábados de Margoth Calle comienzan antes del amanecer. Prepara la comida, pasea a sus tres perros, deja todo organizado en casa y emprende el viaje desde El Alto hasta la universidad para asistir a sus talleres presenciales. Mientras muchos aprovechan el fin de semana para descansar, ella enfrenta el mismo desafío de muchas personas: encontrar tiempo para seguir estudiando sin descuidar el trabajo ni la familia. Para Margoth, cada sábado es una oportunidad para seguir construyendo su futuro.

"Siempre una persona aprende más y nunca es tarde para aprender", afirma.

Esa convicción llevó a Margoth, de 34 años, a volver a la universidad para ampliar su formación. Después de estudiar Diseño Gráfico y Filosofía, decidió cursar Publicidad y Marketing con el objetivo de responder a un entorno profesional en constante transformación.

"Quería complementar el diseño gráfico. Me interesaba entender mucho más el marketing y cómo ha cambiado con las redes sociales y las nuevas formas de comunicar", explica.

Sin embargo, como ocurre con muchos profesionales, el principal desafío no era la falta de interés por seguir estudiando, sino encontrar una modalidad que le permitiera organizar de mejor manera la formación académica con el trabajo, la familia y las responsabilidades cotidianas.

Una modalidad educativa que entiende la vida de quienes trabajan

Margoth mantiene una rutina cuidadosamente organizada. De lunes a miércoles cumple con sus actividades habituales; los jueves y viernes reserva un par de horas para participar en los foros, revisar contenidos y avanzar en sus materias. Los sábados los dedica por completo a los talleres presenciales, donde pone en práctica lo aprendido durante la semana y comparte experiencias con sus compañeros.

La disciplina se convirtió en la herramienta que le permite mantener ese equilibrio.

"Creo que algo que me caracteriza es la responsabilidad, el orden y la disciplina. Siempre hago calendarios y horarios para organizar mi tiempo con la familia, el trabajo y la universidad", comenta.

Esa posibilidad de adaptar los estudios al ritmo de vida de cada estudiante forma parte del modelo educativo de Unifranz Online.

"La flexibilidad de Unifranz Online actúa como un puente que derriba las barreras del tiempo y el espacio, devolviéndoles a los estudiantes el control de su agenda", explica Alejandro Castellanos, director nacional de Unifranz Online.

Según Castellanos, quienes optan por esta modalidad comparten una misma realidad. "Lo que menos tienen nuestros estudiantes es tiempo. Necesitan una opción que se adapte a su vida". Por ello, el modelo combina contenidos virtuales, talleres presenciales y acompañamiento docente para que estudiar sea compatible con el trabajo y la vida familiar.

Para Margoth, esa flexibilidad también significa mantener el contacto con personas que persiguen objetivos similares.

"No solamente vienes a pasar clases; también compartes con personas que conoces, haces nuevos amigos y aprendes de gente de diferentes edades y experiencias", señala.

Además de destacar la facilidad de uso de la plataforma virtual, valora el nivel de los docentes y las metodologías de aprendizaje.

"La plataforma es muy intuitiva y la gamificación me parece un acierto para quienes estudiamos siendo adultos. Los docentes realmente son expertos y han logrado conectar lo que ya conocía con las tendencias y necesidades actuales", afirma.

Estudiar también se construye en equipo

La decisión de volver a estudiar no fue únicamente un reto personal. También involucró a su familia.

Fue su esposo quien le habló por primera vez de Unifranz Online cuando ella buscaba un programa para especializarse en marketing. Ese respaldo fue decisivo para que diera el paso.

"Para mí fue muy especial porque no solamente me impulsó como profesional; también sentí que quería verme crecer y brillar aún más", recuerda.

Ese apoyo también se refleja en los pequeños gestos cotidianos. Cuando los sábados alguna tarea queda pendiente antes de salir de casa, él asume esas responsabilidades para que ella pueda asistir tranquila a sus clases.

"Cuando algo no puedo hacer, él lo hace por mí. Hacemos un buen equipo y eso me ayuda a encontrar un equilibrio", cuenta.

Castellanos considera que ese acompañamiento resulta fundamental para quienes deciden iniciar una carrera mientras trabajan.

"La motivación dura unas semanas; después aparece la disciplina. Por eso les decimos a nuestros estudiantes que esta es una decisión de largo aliento y que es importante hablar con la familia y con el trabajo para construir ese apoyo", sostiene.

Cada semestre representa mucho más que aprobar materias o adquirir nuevos conocimientos. Es la oportunidad de demostrarse que todavía puede seguir creciendo. "Entrar a Unifranz Online me hace sentir que doy un escalón más. Me encanta aprender y saber que puedo seguir haciéndolo me hace muy feliz", explica.

Para Margoth, volver a estudiar no significó empezar de nuevo, sino avanzar un paso más. Su historia refleja una realidad cada vez más común: el aprendizaje ya no tiene una edad definida, sino la capacidad de encontrar espacio entre el trabajo, la familia y los desafíos cotidianos. Cuando la formación se adapta a la vida de las personas, seguir creciendo deja de ser un sueño postergado y se convierte en una decisión posible.

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