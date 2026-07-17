Catedral de Innovación consolida en Cochabamba un ecosistema que une tecnología, salud y desarrollo empresarial

Cochabamba da un paso decisivo hacia el futuro con la inauguración de la Catedral de Innovación de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), un ecosistema tecnológico y humanista concebido para impulsar soluciones a los desafíos del siglo XXI. Más que un espacio universitario, está abierto a empresas, instituciones, autoridades, profesionales, especialistas y ciudadanos que buscan innovar y generar impacto.

Su misión es articular el trabajo entre la academia, el sector privado y el Estado para desarrollar respuestas concretas que fortalezcan el bienestar de las personas y la competitividad de las organizaciones, convirtiendo el conocimiento en soluciones para la sociedad.

Verónica Ágreda de Pazos, rectora nacional de Unifranz y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), destacó el alcance de esta iniciativa. “Hoy inauguramos un espacio que va a definir el futuro no solamente de Cochabamba, sino de Bolivia y de la región”, afirmó.

Según la autoridad, la Catedral de Innovación se sustenta en cuatro pilares: el liderazgo, la tecnología al servicio del ser humano, la creatividad como motor de transformación y la excelencia en la formación de quienes cuidan la vida, una visión que busca convertir la innovación en un motor de desarrollo para el país.

Un ecosistema que transforma el aprendizaje

La Catedral de Innovación integra dos grandes nodos concebidos para impulsar el liderazgo, la innovación y la formación de profesionales preparados para afrontar los desafíos del siglo XXI.

El primero es el Kanata Leadership Center, un espacio que combina visión global con entrenamiento local. Su Business Innovation Lab incorpora simuladores empresariales que permiten a los futuros líderes experimentar escenarios reales y comprender que cada decisión organizacional genera un impacto económico, social y humano.

A este entorno se suma el AI Innovation Lab, donde la inteligencia artificial se convierte en una aliada para potenciar el pensamiento crítico, fortalecer la capacidad de análisis y mejorar la toma de decisiones, siempre con el ser humano en el centro.

El ecosistema también incorpora el Digital Design Lab/CrossMedia, un laboratorio donde el diseño, la creatividad y la comunicación convergen para desarrollar soluciones a problemas complejos, además de un aula dinámica diseñada para experiencias colaborativas, flexibles y conectadas con los retos del mundo real. En conjunto, estos espacios consolidan una escuela de pensamiento global con formación aplicada al contexto local.

CASEM: tecnología para formar a quienes cuidan la vida

El segundo gran nodo es el Centro Avanzado de Simulación y Entrenamiento Médico (CASEM), un complejo que recrea el funcionamiento de una clínica boutique con áreas de teleconsulta, terapia intensiva, quirófanos interactivos y laboratorios equipados con simuladores para ecografía, laparoscopia, fantomas, realidad aumentada y otras tecnologías de entrenamiento clínico.

Este entorno permite que los futuros profesionales de la salud desarrollen habilidades técnicas y clínicas en escenarios seguros antes de atender a pacientes reales, fortaleciendo su criterio, precisión y capacidad de respuesta.

Durante la inauguración, Ágreda destacó que el verdadero valor de la tecnología radica en su propósito humano. “La tecnología cumple un propósito más noble: proteger vidas a través de la excelencia en la formación”, afirmó.

La visión fue complementada por el vicerrector de Unifranz Cochabamba, Rolando López, quien recordó que “el conocimiento no se agota cuando se comparte, se multiplica”.

Para la autoridad académica, la Catedral de Innovación nace como una respuesta a uno de los mayores desafíos del país: generar las condiciones para que el talento encuentre oportunidades de crecimiento sin tener que migrar.

“La pregunta no es si tenemos el talento, es si vamos a tener a tiempo un lugar donde ese talento decida quedarse”, sostuvo. Su propuesta apunta a que Cochabamba deje de ser una ciudad que exporta talento para convertirse en un polo que lo atraiga, lo forme y lo proyecte hacia el futuro.

Academia, empresa y Estado impulsan un nuevo modelo de desarrollo

La articulación entre universidad, sector productivo y Estado constituye uno de los pilares de este proyecto.

El presidente de la Cámara de Industrias, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, destacó que los laboratorios especializados en inteligencia artificial, liderazgo y simulación médica permitirán a los estudiantes desarrollar competencias alineadas con las necesidades del mercado y de las empresas.

“Eso es lo que buscamos: preparar a nuestros jóvenes para el mundo”, afirmó. Además, añadió que el acceso a tecnologías de última generación facilitará que ese conocimiento llegue posteriormente al tejido empresarial, fortaleciendo su competitividad.

Respecto al Kanata Leadership Center, señaló que este espacio consolida la relación entre universidad, empresa e innovación. “La academia nos está dando una visión para mejorar, tecnificarnos y crecer”, expresó.

Desde el ámbito legislativo, el diputado nacional Luis Laredo Arellano afirmó que la innovación solo adquiere verdadero significado cuando genera impacto en la vida de las personas.

“Cobra sentido si mejora una decisión, protege una vida, fortalece una empresa o abre una oportunidad”, señaló.

Añadió que “cuando una universidad forma mejor a una persona, no solo transforma su futuro; también puede transformar el futuro de una familia, de una empresa y de toda una región”.

Con esa visión, la Catedral de Innovación se proyecta como una plataforma de inteligencia colectiva donde convergen conocimiento, tecnología y colaboración para impulsar el desarrollo sostenible. Su apuesta parte de una premisa clara: el progreso de una región depende tanto del bienestar de sus ciudadanos como de la fortaleza, competitividad y capacidad de innovación de sus organizaciones.

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