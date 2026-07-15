Blockchain impulsa una nueva generación de contadores preparados para la economía digital

El blockchain, más allá de ser tecnología asociada a las criptomonedas, es una herramienta que fortalece la transparencia, la trazabilidad y la confianza en los procesos contables. Este cambio también plantea un nuevo reto para las universidades: formar profesionales capaces de responder a un mercado cada vez más digital.

Para Ariel Lizarazu, auditor financiero y director de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), es importante comprender estas tecnologías porque forman parte de las competencias básicas de la profesión.

“Hablar de blockchains, de criptomonedas, de USDTs, hoy es un lenguaje básico en el tema financiero en relación a estas nuevas tendencias”, sostiene el académico.

El registro descentralizado e inalterable que ofrece el blockchain permite verificar operaciones en tiempo real, reducir riesgos de errores o manipulaciones y facilitar auditorías más eficientes. Además, su integración con herramientas como la inteligencia artificial y los contratos inteligentes está redefiniendo el perfil del contador, que hoy debe combinar conocimientos financieros con competencias digitales y capacidad de análisis.

El especialista explica que esta tecnología crea registros permanentes y verificables que fortalecen la confianza entre empresas, inversionistas, auditores y entidades reguladoras. Gracias a ello, el contador deja de dedicar gran parte de su tiempo al registro manual de operaciones y puede enfocarse en analizar información, gestionar riesgos y aportar valor a la toma de decisiones.

De la misma manera, Marcelo Rodríguez, CEO de Hyperion Consulting Group y expositor del encuentro "Criptofinanzas & Blockchain: Nuevos desafíos en el Bicentenario", destacó que “En el entorno empresarial, se volvió muy importante conocer estas tecnologías (Criptofinanzas y Blockchain) para demostrar trazabilidad y transparencia”.

Formación prepara a los contadores del futuro

La evolución tecnológica también exige cambios en la educación superior. Los contenidos relacionados con blockchain, activos digitales, análisis de datos y transformación digital son importantes para responder a las nuevas demandas del mercado.

Lizarazu recomienda a los futuros profesionales prepararse desde ahora. “Obtengan herramientas de formación que les permitan desarrollarse de manera correcta en estas nuevas áreas”, enfatiza.

Este enfoque permite que los estudiantes comprendan no solo el funcionamiento de la tecnología, sino también sus aplicaciones en auditoría, control interno, cumplimiento normativo y gestión financiera.

Universidades actualizan sus modelos de enseñanza

La evolución tecnológica, y en particular el blockchain, exige que las instituciones educativas se adapten a esta tendencia, aunque no necesariamente al mismo ritmo, pero sí de manera paralela. Como herramienta permite mantener la relevancia y responder a las demandas del mercado laboral.

Clara Luisa Solórzano, miembro de la Jefatura de Enseñanza Aprendizaje (JEA) de Unifranz, afirma que “la tecnología blockchain está en constante evolución, lo que requiere que las instituciones se mantengan actualizadas y adapten sus sistemas”.

Más allá de las criptomonedas, el blockchain ya se utiliza para validar documentos, certificar competencias, optimizar cadenas de suministro y fortalecer la seguridad de la información. De la misma manera esta tecnología es clave para la nueva generación de contadores, ya que moderniza los procesos al garantizar la inmutabilidad de los datos, facilitar las auditorías y reducir el riesgo de fraudes.

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