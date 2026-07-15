Educación continua responde a las necesidades empresariales y reduce la brecha de talento

La evolución de la tecnología, y su influencia en los modelos de negocio y las competencias laborales obliga a replantear la forma en que las personas se preparan para el trabajo. Hoy, un título universitario ya no garantiza por sí solo una carrera exitosa. La actualización permanente y el vínculo entre universidades, empresas y sectores productivos son factores decisivos para reducir la brecha entre las habilidades que demanda el mercado y las que poseen los profesionales.

Durante el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE 2026), organizado por la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), la Dra. María de los Ángeles Ancona Valdez, Jefe de la Unidad de Innovación, Calidad y Ambientes de Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara, destacó que la participación del sector productivo es indispensable para mantener vigente la formación profesional.

"Es muy importante que las industrias sean parte de nuestra formación continua. Es decir, muchas veces la industria debería ser parte de la actualización curricular, no solamente de los programas educativos, sino también de la formación continua. Muchas veces los programas educativos, sobre todo de pregrado, se quedan hasta cierto nivel porque no se pueden dar más materias o más temas", afirmó la académica.

La especialista destacó que mantener una relación permanente con empresas, industrias, cámaras empresariales y otros sectores productivos permite que la oferta de educación continua responda a las necesidades reales del mercado laboral y se adapte oportunamente a sus constantes transformaciones.

Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial coinciden en que la escasez de talento no responde únicamente a la falta de trabajadores, sino al desajuste entre la formación disponible y las nuevas necesidades de las organizaciones. En este escenario, la educación continua emerge como una estrategia para fortalecer la empleabilidad y la competitividad.

“Cuando las instituciones de educación superior formamos parte de los diferentes ámbitos, podemos saber hacia dónde está avanzando la ciencia, la tecnología, el conocimiento y las necesidades de las empresas", explica Ancona.

El aprendizaje permanente fortalece la empleabilidad

La educación continua ya no se limita a cursos de actualización. Hoy incluye diplomados, microcredenciales, certificaciones y programas flexibles que permiten adquirir nuevas competencias sin abandonar el trabajo. Además de conocimientos técnicos, las empresas valoran habilidades como pensamiento crítico, comunicación, liderazgo y capacidad de adaptación.

En ese contexto, Ariel Villarroel, experto en educación, docente y responsable de la Jefatura de Enseñanza y Aprendizaje (JEA) de Unifranz, sostiene que este modelo rompe con la idea de que aprender termina al concluir la universidad.

"Incorporar el aprendizaje continuo en tu vida, te permitirá evolucionar en el ámbito profesional y personal, y te ayudará a estar siempre preparado para los desafíos del futuro", explica.

Universidades y empresas construyen soluciones conjuntas

Especialistas coinciden en que cerrar la brecha de talento exige una relación mucho más estrecha entre academia y sector productivo. Cuando las empresas participan en el diseño de programas, prácticas profesionales y procesos de formación, los contenidos responden mejor a la realidad laboral y los egresados llegan con competencias más acordes a las necesidades del mercado.

En esa línea, Ancona resume el propósito de esta colaboración: "Entonces, el hecho de que nosotros seamos parte de ese ecosistema facilita que lo que nosotros estemos impartiendo en educación continua sea pertinente, actualizado y realmente cubra las expectativas de la gente que busca la educación continua".

Frente a ese panorama, la educación continua deja de ser un complemento para ser una necesidad estratégica entre universidades, empresas y profesionales.

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