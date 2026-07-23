La transformación digital impulsa la gobernanza digital y plantea nuevos desafíos para el Derecho

La acelerada transformación digital plantea nuevos desafíos legales, éticos y sociales. En este escenario, la gobernanza digital surge como una herramienta fundamental para garantizar que la tecnología se utilice con responsabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos.

Ruth Torres, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Privada Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que la evolución tecnológica obliga también a transformar la formación jurídica.

“El derecho no es estático, es una ciencia social que va cambiando conforme el contexto social lo amerita. El avance de la ciencia y las tecnologías hacen que los abogados incursionen en estas áreas como la gobernanza digital”, explica la académica.

La gobernanza digital busca establecer reglas claras para el uso de datos, plataformas digitales, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Su objetivo es equilibrar innovación y protección ciudadana, garantizando aspectos esenciales como la privacidad, la seguridad, la transparencia y la inclusión digital. “La gobernanza digital es la aplicación del derecho a la tecnología”, sostiene Torres.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) destaca la necesidad de modelos de gobernanza para plataformas digitales (redes sociales, servicios en línea) que combinen regulación formal con mecanismos de transparencia, diálogo con empresas y alfabetización mediática.

De la misma manera, especialistas coinciden en que una adecuada gobernanza digital permite reducir riesgos como el fraude informático, la desinformación, la vulneración de datos personales y el uso indebido de sistemas automatizados. Además, fortalece la confianza de la población en los servicios digitales y promueve un desarrollo tecnológico más sostenible.

Las estrategias digitales impulsan la innovación responsable

Entre las principales estrategias de gobernanza digital destacan la actualización permanente de marcos normativos, el fortalecimiento de la ciberseguridad, la interoperabilidad entre sistemas, la capacitación en competencias digitales y la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas.

“Actualmente tenemos muchos vacíos legales al respecto. Tenemos vacíos normativos y normas que se tienen que actualizar. En la Unifranz nosotros siempre buscamos innovar y avanzar con el desarrollo del derecho”, sostiene Torres.

La regulación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el análisis masivo de datos o las plataformas digitales se ha convertido en una prioridad para gobiernos, universidades y organizaciones internacionales, que buscan garantizar un desarrollo tecnológico centrado en las personas.

La formación jurídica incorpora nuevas competencias digitales

La transformación digital también está redefiniendo el perfil profesional de los abogados. El conocimiento de herramientas tecnológicas, inteligencia artificial y gobernanza digital ya no es una especialización opcional, sino una competencia cada vez más necesaria.

“Las competencias que van a desarrollar los estudiantes es precisamente aprender gobernanza digital, aprender qué instrumentos digitales vamos a tener los abogados, también el conocimiento científico para que puedas aplicar eso con las herramientas tecnológicas que se te proporcionan. No está mal que los abogados utilicemos la IA. Todo abogado va a necesitar conocimientos para cualquier área del derecho”, explica la académica.

Sin embargo, Torres enfatiza que la tecnología debe complementar, y no reemplazar, el juicio profesional. “Obviamente sin olvidarnos del criterio propio, del pensamiento crítico y a la vez teniendo herramientas tecnológicas que van a facilitar nuestro desempeño”.

En respuesta a esta tendencia y a las nuevas demandas de la sociedad, las carreras de Unifranz evolucionan constantemente para formar profesionales capaces de responder a los desafíos del presente y liderar las oportunidades del futuro.

En ese marco, el tema de: Legal Tech y Gobernanza Digital forma parte de la formación académica en la carrera de Derecho, donde la tecnología y la ética convergen para preparar profesionales capaces de enfrentar los retos de una sociedad cada vez más digitalizada. Además, brindar a los estudiantes conocimientos y competencias especializadas en un campo de creciente interés para fortalecer su perfil profesional y ampliar las oportunidades de desarrollo laboral.

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